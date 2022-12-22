Об этом информирует Укрзализныця .

"Железная резиденция" святого Николая прибыла спецпоездом Укрзализныци в деоккупированную Балаклею", - пишет прессслужба.

Сообщается, что более 200 детей танцевали с Николаем и его ассистентами, а также получили подарки.

"Поезд святого Миколая продолжает свое движение по графику в прифронтовые и деоккупированные районы Харьковщины", - информирует Укрзализныця.

22 декабря команда посетила детей на пассажирской станции Занки Изюмского направления, расположенной между платформами Дом Отдыха, Слобожанска и 7 км в селе Занки Змиевского района.

Святого Николая встречали более 100 детей.

А поезд волшебника двинулся дальше по графику.

Напомним, эта поездка продлится примерно 5 дней, за это время поезд объедет четыре прифронтовых области, в том числе доставит подарки детям на деоккупированных территориях Донбасса, Харьковщины, а также в Николаев и Херсон. В общей сложности доставят 33 тысячи пакетов.

Детали маршрута не разглашаются по причинам безопасности.

19 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.

В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Миколая.

20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Миколая.