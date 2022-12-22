Железнодорожная резиденция святого Миколая посетила деоккупированную Харьковщину
Поезд святого Миколая продолжает движение деоккупированными и прифронтовыми районами Харьковщины. 22 декабря волшебник посетил Балаклею и станцию Занки Изюмского направления
Об этом информирует Укрзализныця .
"Железная резиденция" святого Николая прибыла спецпоездом Укрзализныци в деоккупированную Балаклею", - пишет прессслужба.
Сообщается, что более 200 детей танцевали с Николаем и его ассистентами, а также получили подарки.
"Поезд святого Миколая продолжает свое движение по графику в прифронтовые и деоккупированные районы Харьковщины", - информирует Укрзализныця.
22 декабря команда посетила детей на пассажирской станции Занки Изюмского направления, расположенной между платформами Дом Отдыха, Слобожанска и 7 км в селе Занки Змиевского района.
Святого Николая встречали более 100 детей.
А поезд волшебника двинулся дальше по графику.
Напомним, эта поездка продлится примерно 5 дней, за это время поезд объедет четыре прифронтовых области, в том числе доставит подарки детям на деоккупированных территориях Донбасса, Харьковщины, а также в Николаев и Херсон. В общей сложности доставят 33 тысячи пакетов.
Детали маршрута не разглашаются по причинам безопасности.
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