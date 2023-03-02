Об этом пишут в BBC.

После посещения места лобового столкновения двух поездов в Греции премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что трагедия, унесшая по меньшей мере 43 жизни, произошла из-за "трагической человеческой ошибки".

"Правосудие сделает свое дело", - сказал он в телеобращении.

Из-за аварии в Греции вспыхнули протесты: были столкновения с полицией у штаб-квартиры Hellenic Train в Афинах - компании, отвечающей за обслуживание железных дорог Греции. Также протесты прошли в Салониках и городе Лариса, неподалеку от которого в ночь на вторник произошла катастрофа.

Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом, об этом неоднократно предупреждали многие годы.

59-летний начальник железнодорожной станции в Ларисе обвиняется в непреднамеренном убийстве. Он отрицает какие-либо правонарушения, называя причиной аварии техническую неисправность. Министр транспорта Костас Караманлис подал в отставку из-за катастрофы, заявив, что он возьмет на себя ответственность за "длительные неудачи" власти в налаживании железнодорожной системы, которая, по его словам, не подходит для XXI века.