Желающих уехать из Лисичанска и Северодонецка почти нет, эвакуироваться из Рубежного и Попасной невозможно

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Телеграмм.



"Желающих выезжать уже почти нет. Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек. 24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопасность", - написал он.



"Противоположная ситуация в Рубежном и Попасной, желающих уехать сотни, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна", – подчеркнул глава ОВА.



При этом из Лисичанска и Северодонецка поступает множество заявок на гуманитарную помощь.



"Около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно едет почти пустым. Зато заявок на получение гумпомощи стабильно много. Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры", - указал Гайдай.



В Северодонецке еще находится 10% горожан, а всего в области осталось около 50 тысяч жителей.

Напомним, Россия развернула под Изюмом 22 батальонно-тактических группы и пытается выйти за его пределы, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

Как сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 мая, оккупанты продолжают наступление под Изюмом Харьковской области. Для поддержки своих войск на этом участке россияне опрокинули тяжелые минометы "Тюльпан" и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

На днях советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что наступательные действия оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Изюм и Кривой Рог безуспешны и новое возможное наступление России тоже провалится