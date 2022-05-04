Желающих уехать из Лисичанска и Северодонецка почти нет, эвакуироваться из Рубежного и Попасной невозможно
В Луганской области остается около 50 тыс. человек
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Телеграмм.
"Желающих выезжать уже почти нет. Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек. 24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопасность", - написал он.
"Противоположная ситуация в Рубежном и Попасной, желающих уехать сотни, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна", – подчеркнул глава ОВА.
При этом из Лисичанска и Северодонецка поступает множество заявок на гуманитарную помощь.
"Около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно едет почти пустым. Зато заявок на получение гумпомощи стабильно много. Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры", - указал Гайдай.
В Северодонецке еще находится 10% горожан, а всего в области осталось около 50 тысяч жителей.
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