"Желающих присоединиться к голосованию много": Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект 30 ноября, - Гетманцев
Верховная Рада планирует 30 ноября рассмотреть законопроект №5600 от Кабинета министров о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект)
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Закон так прекрасен, что его поддерживают не только "слуги", а другие группы и фракции в парламенте. Желающих приобщиться к этому голосованию будет много. Если говорить о самой процедуре, то это 150 правок, из которых 29 - на учет, все другие на подтверждение. Что-то мне подсказывает, что все правки будут ставиться в зале", - сказал он.
По его словам, ресурсы законопроекта, они отражены в бюджете-2022.
Гетманцев подчеркнул, что крупный бизнес якобы "не теряет надежд, чтобы сбить этот законопроект в зале".
Нардеп добавил, что рассмотрение документа неоднократно переносили из-за длительных консультаций, которые касались "болевых вопросов для супербольшого бизнеса, или иными словами олигархического бизнеса, они связаны с налогообложением недроиспользования и с налогообложением некоторых видов хозяйственной деятельности в Украине, которые достаточно мощны благодаря той помощи, которую государство оказывало в прошлом, но почему-то не платят налоги".
- 1 июля народные депутаты поддержали за основу законопроект Кабинета министров №5600.
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