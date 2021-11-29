"Желающих присоединиться к голосованию много": Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект 30 ноября, - Гетманцев

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Закон так прекрасен, что его поддерживают не только "слуги", а другие группы и фракции в парламенте. Желающих приобщиться к этому голосованию будет много. Если говорить о самой процедуре, то это 150 правок, из которых 29 - на учет, все другие на подтверждение. Что-то мне подсказывает, что все правки будут ставиться в зале", - сказал он.



По его словам, ресурсы законопроекта, они отражены в бюджете-2022.



Гетманцев подчеркнул, что крупный бизнес якобы "не теряет надежд, чтобы сбить этот законопроект в зале".



Нардеп добавил, что рассмотрение документа неоднократно переносили из-за длительных консультаций, которые касались "болевых вопросов для супербольшого бизнеса, или иными словами олигархического бизнеса, они связаны с налогообложением недроиспользования и с налогообложением некоторых видов хозяйственной деятельности в Украине, которые достаточно мощны благодаря той помощи, которую государство оказывало в прошлом, но почему-то не платят налоги".

1 июля народные депутаты поддержали за основу законопроект Кабинета министров №5600.