Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Желаю вам оставаться людьми, а не просто представителями Homo Sapiens
OPINION

Желаю вам оставаться людьми, а не просто представителями Homo Sapiens

31 декабря, 2022 суббота
18:03
Мнение

Желаю всем детям дождаться с войны своих пап и мам, а папам и мамам желаю дождаться своих детей с войны. Очень сильно желаю!

Скоро к вам постучится Новый 2023 год. Учитывая, что сегодня 334 февраля, то легко объяснимо не очень новогоднее настроение. И все же мне очень хочется пожелать вам чего-то хорошего.

Пожелаю ка и я вам чего-то банального и чего-то оригинального. Чего банального желают? Обычно желают, чтоб год наступающий был, как минимум, не хуже предыдущего. Желательно даже лучше. Потому, что если есть хотя бы небольшие улучшения, то это признак прогресса. А это хоть и банально, но реально хорошо. И я искренне вам желаю, чтобы 2023 год стал лучше своего предшественника. А значит желаю вам мира, а ЗСУ Победы над рашистами. Потому что именно ЗСУ ежедневно бьётся за Победу! Вот этого желаю вам в первую очередь. И себе желаю того же.

Я искренне вам желаю, чтобы 2023 год стал лучше своего предшественника. А значит желаю вам мира, а ЗСУ Победы над рашистами. Потому что именно ЗСУ ежедневно бьётся за Победу! Вот этого желаю вам в первую очередь. И себе желаю того же

Читайте также: Недолюбленный декабрь

Здоровья пожелаю. Потому, болеть нынче дорого. Сам убедился. А учитывая состояние нашей медицины, то и не безопасно. Пожелаю вам счастья. Много. Очень много. Чтоб хватило всем! И конечно же пожелаю я вам любви. Потому, что любовь — это счастье. И когда вас любят и когда вы любите. Желаю вам находить время на друзей и чтоб друзья вас не подводили. И чтобы их не стало меньше. Важный факт в наше время.

Желаю от всего сердца, чтоб ваш дом был полон тепла, любви и детского смеха. И ничего страшного, что я вновь пожелал любви. Ее никогда не бывает много. Я желаю вам в новом году не сталкиваться с подлостью и не совершать ее. Желаю не слышать ложь про себя и не врать про других. Желаю не судить, а анализировать и думать. Желаю быть сдержанными, но не прощать подонков, подлецов и мерзавцев. Искренне желаю не искать черную кошку в темной комнате, а особенно если ее там нет. Желаю вам не носить розовые очки и не заниматься самообманом. Желаю не соглашаться на минимум и уже научиться добиваться максимума, но в то же время научиться ценить то, что есть.

Желаю не судить, а анализировать и думать. Желаю быть сдержанными, но не прощать подонков, подлецов и мерзавцев. Искренне желаю не искать черную кошку в темной комнате, а особенно если ее там нет. Желаю вам не носить розовые очки и не заниматься самообманом

Читайте также: "Хлеба и зрелищ!". Но в первую очередь – безопасность

Желаю перестать выбирать из двух зол, а наконец-то получить возможность выбора, ценить его и не утратить. И желаю научиться выбирать, нести ответственность за свой выбор и не разочароваться в нем. Желаю идти к цели и достигать ее. А для этого надо определить, что для вас важно и как этого достичь. Так вот желаю, чтоб это у вас получилось. Желаю вам есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть и напоминаю, что еду нужно кушать, а не фоткать. Желаю прочитать много новых книг, посмотреть много новых фильмов и сериалов, всегда иметь возможность сходить в театр или на шоу, услышать новых исполнителей и хиты старых. И желаю вам получить от всего выше перечисленного удовольствие.

Еще желаю найти время и возможности на самосовершенствование и самообразование. И достичь следующей ступени пирамиды Маслоу, не зависимо от того на какой вы сейчас находитесь. Желаю всего этого и еще много всего хорошего, чего бы сам себе пожелал.

Я желаю вам оставаться людьми, а не просто представителями вида Homo Sapiens. И помнить о важности личного общения и взаимоуважения. Помнить о том, что в век цифровых технологий стало важно не потерять человеческое душевное тепло

Но самое главное, я желаю вам оставаться людьми, а не просто представителями вида Homo Sapiens. И помнить о важности личного общения и взаимоуважения. Помнить, что в век цифровых технологий стало важно не потерять человеческое душевное тепло. Так вот, я желаю, чтоб вы могли поделиться им с близкими, а они вас никогда им не обделяли!

Читайте также: Откуда растет зло

Вот так незаметно я перескочил от банальностей к оригинальному. Но это же неплохо. И под конец я желаю вам встретить Новый год не в одиночестве. Встретить с оливье или смузи, с боржоми или вискарем, с пахнущими мандаринами или с шоколадками, с бифштексом или тофу, но встретить этот праздник с друзьями и близкими, с побратимами и любимыми, а не в одиночестве! А главное, я желаю всем вам чтобы эта проклятая война в следующем году ушла из Украины. Можно в Россию. Не можно, нужно! Но чтобы больше не звучали воздушные сирены и звуки взрывов. И желаю всем детям дождаться с войны своих пап и мам, а папам и мамам желаю дождаться своих детей с войны. Очень сильно желаю! И пусть всё, что я пожелал, исполнится! С наступающим!

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
война с Россией
Читайте также:
РФ призначила нового командувача західного військового округу
30 декабря, 2022 пятница
Британская разведка назвала цель РФ по назначению нового командующего западной группой войск
Володимир Воля
Автор Владимир Воля
30 декабря, 2022 пятница
Россию невозможно исключить из Совбеза ООН, не распустив ООН
Олексій Резніков
30 декабря, 2022 пятница
Резников обратился к россиянам: "В начале января РФ закроет границы, объявит военное положение и проведет мобилизацию"
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.77
  • EUR
    Покупка 41.52
    Продажа 42.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
31 декабря
18:45
Путина не обходит, что останется от россиян: Зеленский обратился к населению РФ
18:29
Российская атака - итог не года, а судьбы самой РФ, государство-террорист не получит прощения, - Зеленский
18:25
Обновлено
Взрывы в Киеве, Хмельницком и Николаеве. Перед Новым годом россияне атаковали ракетами Украину
18:00
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, ранены восемь человек, трое - в тяжелом состоянии
17:40
Экс-советник Меркель назвал "Северный поток-2" величайшей ошибкой ее правительства последних лет
17:35
Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН после ракетных обстрелов перед Новым годом
17:28
Эксклюзив
Глен Грант
Чем дольше мы даем России возможность воевать, тем больше вероятность появления у них вышколенных военных кадров, - полковник Грант
17:25
Обновлено
Россияне обстреляли Киев: человек погиб, 21 человек получил ранения, среди них - журналист из Японии
17:18
Обновлено
Россияне нанесли удар по Николаеву: вспыхнул пожар, шесть человек ранены, повреждены жилые дома
17:07
Эксклюзив
2023 год станет годом перемещения боевых действий на территорию России, - Чалый
17:06
Путин хотел при содействии Блэра поставлять газ в Британию
16:51
Энергосистема Украины, несмотря на российскую атаку, остается стабильной, - Шмигаль
16:30
Владимир Путин
Путин перед ракетным ударом по Украине посетил штаб войск России
16:25
РФ выпустила более 20 крылатых ракет по Украине: силам ПВО удалось сбить 12
16:22
Эксклюзив
Путин будет провожать 2023 год на развалинах своей недоимперии, - Гончаренко
16:11
Эксклюзив
Встреча нескольких диктаторов в Российском музее в Петербурге была похоронами СНГ, - Пионтковский
16:02
OPINION
Год уникального противостояния и тотальной войны
15:55
В 2022 году мы де-факто стали частью НАТО, - Резников
15:36
Война РФ против Украины продолжится на протяжении всего 2023 года, - FT
15:31
В Джанкое прогремели взрывы
15:30
Медведев подчеркнул, что Россия воюет за "язык" и "веру"
15:27
Эксклюзив
Глен Грант
Если Зеленский собирается снова выехать из страны на переговоры, его следующая поездка должна быть в Финляндию и Швецию, - полковник Грант
15:13
Эксклюзив
В Запорожье произошли взрывы. Есть попадание в жилые дома, - депутат облсовета Лишенко
14:33
Владимир Путин
Путин поручил готовить специалистов по беспилотникам
14:30
Обновлено
В столице, Житомире и семи областях сообщили об экстренных отключениях света
14:09
OPINION
В Кремле началась грызня крыс
14:05
Премьер Британии пообещал в 2023 году вместе с Украиной бороться против "жестокости Путина"
13:56
Ткаченко заявил о необходимости уголовной ответственности российских пропагандистов
13:45
Усик получил решение WBA и IBF об очередности обязательных защит и боя с Фьюри
13:21
На протяжении суток оккупанты обстреливали Чернобаевку: под огнем гражданская инфраструктура
12:54
Бахмут как город "больше не существует", - Буданов
12:32
"РФ не выиграет войну, вопрос украинцев - наш вопрос", - премьер Финляндии в новогоднем обращении
12:26
Театр "Арчимбольди" в Милане отменил шоу пророссийского танцовщика Полунина
12:06
OPINION
Поможет ли закон "о русском языке" преодолеть провинциальность?
12:01
Олаф Шольц
В новогоднем обращении канцлер Олаф Шольц пообещал в дальнейшем поддерживать Украину, - DW
11:48
Бывший Папа Римский Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет
11:45
Гитарист группы Queen Брайан Мэй получил от короля Чарльза III рыцарский титул
11:33
"Железное Рождество": группа Kozak System споет на вокзале в Киеве
11:20
На протяжении суток россияне били по Купянску: повреждена инфраструктура и дома, есть раненый
11:05
Эксклюзив
В ноябре-декабре около 500 человек вернулись в Авдеевку, - руководитель ВГА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV