Скоро к вам постучится Новый 2023 год. Учитывая, что сегодня 334 февраля, то легко объяснимо не очень новогоднее настроение. И все же мне очень хочется пожелать вам чего-то хорошего.

Пожелаю ка и я вам чего-то банального и чего-то оригинального. Чего банального желают? Обычно желают, чтоб год наступающий был, как минимум, не хуже предыдущего. Желательно даже лучше. Потому, что если есть хотя бы небольшие улучшения, то это признак прогресса. А это хоть и банально, но реально хорошо. И я искренне вам желаю, чтобы 2023 год стал лучше своего предшественника. А значит желаю вам мира, а ЗСУ Победы над рашистами. Потому что именно ЗСУ ежедневно бьётся за Победу! Вот этого желаю вам в первую очередь. И себе желаю того же.

Я искренне вам желаю, чтобы 2023 год стал лучше своего предшественника. А значит желаю вам мира, а ЗСУ Победы над рашистами. Потому что именно ЗСУ ежедневно бьётся за Победу! Вот этого желаю вам в первую очередь. И себе желаю того же

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Здоровья пожелаю. Потому, болеть нынче дорого. Сам убедился. А учитывая состояние нашей медицины, то и не безопасно. Пожелаю вам счастья. Много. Очень много. Чтоб хватило всем! И конечно же пожелаю я вам любви. Потому, что любовь — это счастье. И когда вас любят и когда вы любите. Желаю вам находить время на друзей и чтоб друзья вас не подводили. И чтобы их не стало меньше. Важный факт в наше время.

Желаю от всего сердца, чтоб ваш дом был полон тепла, любви и детского смеха. И ничего страшного, что я вновь пожелал любви. Ее никогда не бывает много. Я желаю вам в новом году не сталкиваться с подлостью и не совершать ее. Желаю не слышать ложь про себя и не врать про других. Желаю не судить, а анализировать и думать. Желаю быть сдержанными, но не прощать подонков, подлецов и мерзавцев. Искренне желаю не искать черную кошку в темной комнате, а особенно если ее там нет. Желаю вам не носить розовые очки и не заниматься самообманом. Желаю не соглашаться на минимум и уже научиться добиваться максимума, но в то же время научиться ценить то, что есть.

Желаю не судить, а анализировать и думать. Желаю быть сдержанными, но не прощать подонков, подлецов и мерзавцев. Искренне желаю не искать черную кошку в темной комнате, а особенно если ее там нет. Желаю вам не носить розовые очки и не заниматься самообманом

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Желаю перестать выбирать из двух зол, а наконец-то получить возможность выбора, ценить его и не утратить. И желаю научиться выбирать, нести ответственность за свой выбор и не разочароваться в нем. Желаю идти к цели и достигать ее. А для этого надо определить, что для вас важно и как этого достичь. Так вот желаю, чтоб это у вас получилось. Желаю вам есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть и напоминаю, что еду нужно кушать, а не фоткать. Желаю прочитать много новых книг, посмотреть много новых фильмов и сериалов, всегда иметь возможность сходить в театр или на шоу, услышать новых исполнителей и хиты старых. И желаю вам получить от всего выше перечисленного удовольствие.

Еще желаю найти время и возможности на самосовершенствование и самообразование. И достичь следующей ступени пирамиды Маслоу, не зависимо от того на какой вы сейчас находитесь. Желаю всего этого и еще много всего хорошего, чего бы сам себе пожелал.

Я желаю вам оставаться людьми, а не просто представителями вида Homo Sapiens. И помнить о важности личного общения и взаимоуважения. Помнить о том, что в век цифровых технологий стало важно не потерять человеческое душевное тепло

Но самое главное, я желаю вам оставаться людьми, а не просто представителями вида Homo Sapiens. И помнить о важности личного общения и взаимоуважения. Помнить, что в век цифровых технологий стало важно не потерять человеческое душевное тепло. Так вот, я желаю, чтоб вы могли поделиться им с близкими, а они вас никогда им не обделяли!

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Вот так незаметно я перескочил от банальностей к оригинальному. Но это же неплохо. И под конец я желаю вам встретить Новый год не в одиночестве. Встретить с оливье или смузи, с боржоми или вискарем, с пахнущими мандаринами или с шоколадками, с бифштексом или тофу, но встретить этот праздник с друзьями и близкими, с побратимами и любимыми, а не в одиночестве! А главное, я желаю всем вам чтобы эта проклятая война в следующем году ушла из Украины. Можно в Россию. Не можно, нужно! Но чтобы больше не звучали воздушные сирены и звуки взрывов. И желаю всем детям дождаться с войны своих пап и мам, а папам и мамам желаю дождаться своих детей с войны. Очень сильно желаю! И пусть всё, что я пожелал, исполнится! С наступающим!

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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