"Желаю вам быть мировым лидером. А это значит быть лидером мира": Зеленский к Байдену во время выступления в Конгрессе США

Об этом Президент Украины сказал во время видеообращения к Конгрессу США.

"Сегодня недостаточно быть лидером НАТО, нужно быть мировым лидером. Быть мировым лидером значит быть лидером мира. Ваша страна не зависит только от вас и от вашего народа, но и от тех, кто рядом с вами. От тех, кто сильный. Сильный – не значит большой, это значит храбрый, готовый бороться за своих граждан и граждан мира, за защиту прав человека, за право на жизнь, право умереть тогда, когда придет время, а не тогда, когда этого кто-то захочет, например, ваш сосед", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня украинский народ защищает не только Украину, но и борется за Европу и мир ради будущего. Поэтому американский народ, помогая украинцам, также помогает Европе и миру "для того чтобы планета жила, чтобы в истории была справедливость".

"Мне почти 45 лет. И когда сердца более 100 детей остановились, мой возраст также остановился. Принести мир - это моя основная миссия на благо народа, на благо украинцев. Я обращаюсь к президенту Байдену. Вы являетесь лидером страны. Я желаю, чтобы вы были мировым лидером. Быть мировым лидером означает быть лидером мира. Слава Украине", – завершил свое выступление Владимир Зеленский.

Напомним, во время выступления Зеленский также призвал конгрессменов США создать Союз ответственных стран, который будет мгновенно реагировать на войны и бедствия в течение 24 часов.

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