Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Желаю россиянам осознания своих преступлений и личной ответственности. Это безграничная боль
OPINION

Желаю россиянам осознания своих преступлений и личной ответственности. Это безграничная боль

Юлия Бориско
20 января, 2023 пятница
14:07
Мнение

Каждая несправедливость — бессознательная заявочка на то, чтобы со временем побывать в точно таком же состоянии боли, как побывал обиженный нами человек.

"Боль неизбежна, а страдать или нет — вопрос выбора". С беговых мемуаров Мураками когда-то давно это запомнилось навсегда. И часто упоминается в войне.

Много боли вследствие Днепра, а чаши страданий уже давно переполнены у многих. Часто жутко от того, какой разной, какой бесконечно вычурной бывает Смерть. Не менее креативной, чем Жизнь.

"Штатный безопасник" в голове: "А ты уверена, что и дальше в тревогу выбираешь продолжать работать и видеть небо? А не лучше ли, если сирена застала за выгулом собаки в лесу, не идти рядом с мужем — чтобы не обоих прибило?" Военный хоррор обыденных решений.

Читайте также: Выбор любви и мести. Но первый выбор гораздо красноречивее

Раньше я называла врага "Россия", теперь все чаще – "россияне". Они виноваты. Я ощущаю гнев. Но мысли типа "не простим — отомстим" не отравляют мой организм. Потому что я твердо верю в неотвратимость наказания. Более того, верю, что преступление притягивает наказание — потому что это встроенный в каждую Душу механизм.

Каждый человек — как бы ни лгал о мотивах — знает, что он сделал или не сделал. Память о каждом действии прописана в Душе – эти файлы не стереть никогда. Именно они "фильмом" пролетают в памяти перед смертью, которая не является концом

Читайте также: Россию можно трансформировать только силой и принуждением

Каждый человек — как бы ни лгал о мотивах — знает, что он сделал или не сделал. Память о каждом действии прописана в Душе – эти файлы не стереть никогда. Именно они "фильмом" пролетают в памяти перед смертью, которая не является концом.

Каждый даже просто мелко эгоистический, безнравственный поступок образует на Душе искривление — и рано или поздно это искажение начнет возвращаться к норме, как вмятина на мячике. Это карма. Каждый поступок имеет последствие. Каждая несправедливость — бессознательная заявочка на то, чтобы со временем побывать в точно таком же состоянии боли, как побывал обиженный нами человек. И для кармы не имеет значения, берешь ли ты ответственность за свой поступок или киваешь на других и на обстоятельства.

Каждый поступок имеет последствие. Каждая несправедливость — бессознательная заявочка на то, чтобы со временем побывать в точно таком же состоянии боли, как побывал обиженный нами человек.

Читайте также: Откуда у россиян столько ненависти?

Мое мировоззрение — микс христианства и буддизма. Я верю в реинкарнацию и для себя точно знаю, что последующие жизни наших обидчиков будут просто трешевыми. И особенно тех, кого нам не удастся получить и привлечь к уголовной ответственности в этой жизни.

Относительно всех запоребриковых. Считаю, есть нечто эффективнее успешной мести и строжайшего наказания. И это то, чего я желаю россиянам. Осознания. Осознание своих преступлений и личной ответственности. Это безграничная боль. И только в ней — намек на возможное качественное перерождение.

Источник

Об авторе. Юлия Бориско, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
Россия
война с Россией
Читайте также:
лукашенко з путіним
20 января, 2023 пятница
ISW спрогнозировал, когда может быть наступление из Беларуси
19 января, 2023 четверг
Киреев, которого застрелила СБУ, предупредил разведку о наступлении на Киев, - WSJ
Макей і Лукашенко
18 января, 2023 среда
Лукашенко подозревает спецслужбы в возможном предательстве. В Беларуси обостряется ситуация, - Центр нацсопротивления
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.14
    Продажа 43.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 января
14:57
МВФ
В МВФ назвали российскую агрессию в Украине "войной против мирового экономического процветания"
14:56
В субботу в Украинском доме простятся с погибшим в Броварах руководством МВД
14:47
В Литве мошенники под видом департамента миграции собирают данные бежавших от войны украинцев
14:42
Nokia передаст Украине 5 тыс. Wi-Fi роутеров: они обеспечат интернетом убежища школ
14:33
Заседание в формате Рамштайн: глава Пентагона заявил, что в РФ заканчиваются снаряды
14:29
Украина призвала международных партнеров помочь наладить работу "зернового коридора", который блокирует Россия
14:28
Словакия и Чехия согласны поставить Украине их танки Leopard 2, - FAZ
14:12
МИД Швейцарии поддерживает идею передачи Украине замороженных активов россиян – против выступили банки
14:00
Обновлено
Три российские ракеты попали в Краматорск, повреждены объекты инфраструктуры, один человек погиб
13:49
Правительство ФРГ не возражает, чтобы Польша направила танки Leopard Украине
13:49
Эксклюзив
Запад не достиг перелома в предоставлении Украине оружия, - директор Центра армии, конверсии и разоружения Бадрак
13:39
Министр развития Германии Шульце посетила Одессу, пообещала еще €52 млн помощи Украине
13:35
Распространяла вражескую пропаганду через соцсети: на Киевщине задержали последовательницу Стремоусова
13:27
Вместо ВНО украинские абитуриенты в этом году сдадут мультипредметный тест. В нем не будет истории
13:14
Дважды "минировал" Офис президента Украины: в столице будут судить мужчину
13:05
На месте попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре нашли крупную сумму денег, ищут владельца
12:50
Киев стал лидером по количеству переименованных в 2022 году объектов, связанных с Россией
12:45
Арсений Яценюк
Главная причина мирового кризиса – Путин и россия, - Яценюк на международной конференции
12:34
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать ночных морозов
12:27
Вблизи Киева будут слышны звуки взрывов: будут работать пиротехники
12:16
Ллойд Остин
Нам важно действовать последовательно и стоять бок о бок с Украиной, - министр обороны США Остин
12:11
Глава Пентагона открыл заседание в формате Рамштайн: "Это решающий момент для Украины и всего мира"
12:06
OPINION
Почему бедные? Потому что дураки!
12:01
В Германии стартовало заседание "Рамштайна": на его открытии выступил Зеленский
11:55
ОЗСП "Азов" восстановит страницу в instagram после договоренности с Meta
11:53
Кабмин Нидерландов рассматривает возможность предоставления Украине истребителей F-16
11:47
В Беларуси снова продолжили военные учения, - Гаюн
11:38
За минувшие сутки в Украине в результате действий РФ погибли 5 мирных жителей
11:31
Президент Германии Штайнмайер назвал правильным осторожный подход своего правительства к поставкам Украине тяжелого вооружения
11:25
Эксклюзив
С войны в Украине в мире стартует колоссальный военный квест на ближайшие несколько десятилетий, - военный эксперт Черник
11:21
Порошенко
Не только оружие – Порошенко призвал руководство США поддержать важное условие безопасности в мире
11:20
В Купянском районе Харьковщины армия РФ обстреляла ракетами С-300 школу-интернат
11:20
Оккупанты набирают на Запорожскую АЭС узкоспециализированных специалистов по объявлению, - Энергоатом
11:19
В Украине выросло производство электроэнергии, однако дефицит еще достаточно существенный, - Укрэнерго
11:08
Финляндия объявила о 12 пакетах военной помощи Украине на сумму свыше €400 млн
11:02
США и Германия провели переговоры по танкам Leopard накануне "Рамштайна", однако договориться не смогли, - CNN
10:52
СБУ обезвредила сеть агентов ГРУ в Днепре, корректировавших удары по инфраструктуре города
10:49
Трампа обязали выплатить около 1 млн долларов за иск против Клинтон
10:47
Студенты в Молдове создали работу с искусственным интеллектом для мониторинга окружающей среды
10:45
"Ситуация ухудшается": гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал создать зону безопасности вокруг ЗАЭС как можно скорее
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV