Желаю россиянам осознания своих преступлений и личной ответственности. Это безграничная боль
Каждая несправедливость — бессознательная заявочка на то, чтобы со временем побывать в точно таком же состоянии боли, как побывал обиженный нами человек.
"Боль неизбежна, а страдать или нет — вопрос выбора". С беговых мемуаров Мураками когда-то давно это запомнилось навсегда. И часто упоминается в войне.
Много боли вследствие Днепра, а чаши страданий уже давно переполнены у многих. Часто жутко от того, какой разной, какой бесконечно вычурной бывает Смерть. Не менее креативной, чем Жизнь.
"Штатный безопасник" в голове: "А ты уверена, что и дальше в тревогу выбираешь продолжать работать и видеть небо? А не лучше ли, если сирена застала за выгулом собаки в лесу, не идти рядом с мужем — чтобы не обоих прибило?" Военный хоррор обыденных решений.
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Раньше я называла врага "Россия", теперь все чаще – "россияне". Они виноваты. Я ощущаю гнев. Но мысли типа "не простим — отомстим" не отравляют мой организм. Потому что я твердо верю в неотвратимость наказания. Более того, верю, что преступление притягивает наказание — потому что это встроенный в каждую Душу механизм.
Каждый человек — как бы ни лгал о мотивах — знает, что он сделал или не сделал. Память о каждом действии прописана в Душе – эти файлы не стереть никогда. Именно они "фильмом" пролетают в памяти перед смертью, которая не является концом
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Каждый человек — как бы ни лгал о мотивах — знает, что он сделал или не сделал. Память о каждом действии прописана в Душе – эти файлы не стереть никогда. Именно они "фильмом" пролетают в памяти перед смертью, которая не является концом.
Каждый даже просто мелко эгоистический, безнравственный поступок образует на Душе искривление — и рано или поздно это искажение начнет возвращаться к норме, как вмятина на мячике. Это карма. Каждый поступок имеет последствие. Каждая несправедливость — бессознательная заявочка на то, чтобы со временем побывать в точно таком же состоянии боли, как побывал обиженный нами человек. И для кармы не имеет значения, берешь ли ты ответственность за свой поступок или киваешь на других и на обстоятельства.
Каждый поступок имеет последствие. Каждая несправедливость — бессознательная заявочка на то, чтобы со временем побывать в точно таком же состоянии боли, как побывал обиженный нами человек.
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Мое мировоззрение — микс христианства и буддизма. Я верю в реинкарнацию и для себя точно знаю, что последующие жизни наших обидчиков будут просто трешевыми. И особенно тех, кого нам не удастся получить и привлечь к уголовной ответственности в этой жизни.
Относительно всех запоребриковых. Считаю, есть нечто эффективнее успешной мести и строжайшего наказания. И это то, чего я желаю россиянам. Осознания. Осознание своих преступлений и личной ответственности. Это безграничная боль. И только в ней — намек на возможное качественное перерождение.
Об авторе. Юлия Бориско, журналистка
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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