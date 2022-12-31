"Желаю, чтобы в новом году мы больше улыбались, чем плакали", – предстоятель УГКЦ Святослав

Видео с его поздравительными словами обнародовано сегодня, 31 декабря 2022 года.

"Это чудо, что мы живы! Потому что кто-то хотел, чтобы нас уже не было. Это чудо, что мы начинаем Новый год. Потому что кто-то утверждал, что Нового года для Украины и ее народа уже больше не будет. Господь Бог – жизнедавец, властитель жизни и смерти, Господь времен дарит нам Новый год", - подчеркнул Святослав.

"Мы хотим сегодня прежде всего поблагодарить Господа Бога за то, что Он творит постоянное чудо дара жизни мне и тебе, нашему народу и нашему государству. Перед лицом смерти Он даровал нам возможность жить и бороться, работать и молиться, чтобы то новое было. Господь Бог является тем, кто обновляет лицо земли. Даря нам жизнь, Он дарит и определенную задачу, определенную миссию - то новое обрести, Новый год построить и проживать", - продолжил духовный руководитель греко-католиков.



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И добавил: "Мы хотим поблагодарить Господа Бога за то, что каждый день нашей жизни является малой победой над смертоносным врагом".

Подводя итог уходящего года, глава УГКЦ призвал помнить обо всех погибших воинах и мирных жителях, о родных и близких, которые в этом году отошли к вечности.

"В Новом году всем вам хочу пожелать Божьего благословения, силы, которая дает возможность жить по нашей вере, силы, которая делает нас стойкими и непоколебимыми! Пожелать, чтобы как можно быстрее закончилась война, наступила победа и воцарился справедливый мир, чтобы все, кто возможно , находится далеко от дома, скорее вернулся на свою Родину", - пожелал архиерей.

"Хочу пожелать всем нам, чтобы в Новом году мы больше улыбались, чем плакали, больше радовались, чем скучали", - подытожил предстоятель УГКЦ.



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