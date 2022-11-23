"Желание - уничтожать рашистское чудовище": Данилов заявил, что обстрелы не заставят Украину вести переговоры с РФ

Об этом Алексей Данилов написал в Twitter.

Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание - уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом - переговоры только через прицел Сил обороны!", - говорится в заявлении секретаря СНБО.

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