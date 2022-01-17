Желание Коломойского и Зеленского - посадить в тюрьму Порошенко, - Княжицкий

Об этом он заявил в комментарии Еспресо.TV.



"Конечно, это фарс в стиле Януковича, который к правосудию не имеет никакого отношения. Есть вариант, что могут (суд, - ред.) перенести, чтобы люди разошлись или примут решение поздно ночью. Очевидно желание Зеленского, Коломойского, всей этой клики у власти - это арестовать Порошенко: во-первых, для того, чтобы по заказу России создать хаос в украинском государстве, во-вторых, чтобы избавиться от крупнейшего конкурента, который отстаивает европейские ценности, является залогом нашего будущего. Они будут пытаться это делать, но я верю, что мы победим, потому что сегодняшний день для меня исторический. Я убежден, что все будет хорошо. Они этого требуют (ареста, - ред.), это требование прокуратуры, так что это вполне возможно", - сказал Княжицкий.



На вопрос о заказчиках дела против Порошенко, он ответил: "Банковая и поддерживающий ее олигархат. Это одно и то же, потому что Зеленский пришел к власти, выступая на олигархических каналах и сейчас они хотят сохранить эту старую пророссийскую систему, чтобы мы снова превратились в одних больших "Сватов".



"Чтобы мы забыли о Крыме, чтобы мы забыли о Донецке и Луганске. Прикрываясь, якобы урапатриотическими лозунгами, уничтожали украинский язык, унижали нашу веру, недоплачивали нашей армии, учителям и полицейским даже. Они не способны руководить, но они не понимают, что с сегодняшнего дня они уже в прошлом", – заявил нардеп.



Княжицкий рассказал о попытке задержания Порошенко в аэропорту по возвращении.



"Они хотели задержать в аэропорту, забрать паспорт, шел пограничник на моих глазах, говорил: "Давайте паспорт, я отдам его ГБРовцам", я начал на него кричать "Каким ГБРовцам, на каких основаниях". Они испугались, рядом был Петр Алексеевич. Мы, все депутаты "ЕС", выступили против этого безобразия и поддержка людей нам очень помогла. Хочу поблагодарить каждого, кто был в "Жулянах" и сейчас здесь - перед судом", - добавил нардеп.



Он ответил на вопрос, почему полетел в Польшу, чтобы вернуться в Украину вместе с Порошенко.



"Все очень просто, они же хотели его арестовать, они бы это сделали при выходе с борта самолета или в зоне транзита, если бы нас не было, если бы не было людей на площади. Мы все делали общее дело, отстаивали украинскую демократию", - подытожил. Княжицкий.

Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.