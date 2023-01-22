Об этом сообщает SVT .

Как известно, 21 января в Стокгольме под посольством Турции все же прошла антитурецкая акция, на которой скандальный датский активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция в поддержку Турции и ее президента.

"Свобода выражения взглядов - это фундаментальная составляющая демократии, но то, что законно - не всегда приемлемо. Курить книгу, которая для многих священна - это жест большого неуважения. Хочу выразить соболезнования всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее", - прокомментировал Ульф Кристерссон.

Напомним, 21 января в Швеции в Стокгольме пройдут акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Отмечалось, что во время протестов собирались сжечь Коран. На фоне этого в Турцию вызвали посла Швеции.

Визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, как власти Швеции дали разрешение на проведение антитурецких протестов в Стокгольме.

22 января стало известно, что Турция требует от Швеции соблюдения Трехстороннего меморандума о вступлении стран в НАТО, в частности, о борьбе с терроризмом, это произошло после сожжения Корана в рамках акции протеста в Стокгольме.

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