Ждут разговора лидеров Украины и США: у Зеленского объяснили, почему не комментируют переговоры Байдена с Путиным

Об этом Никифоров сказал в комментарии "Украинской правде" .



"Реакция Офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом - и уже когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать" , – сказал Никифоров.



Представитель президента добавил, что перед разговором Байдена и Путина Зеленскому звонил госсекретарь США Энтони Блинкен и "пробрифинговал о том, о чем пойдет речь во время разговора Байдена и Путина". Никифоров подчеркнул, что "у Украины есть полное доверие к ее партнерам".



В ответ на вопрос, почему по заявлениям СМИ разговор Байдена с Зеленским был перенесен, Никифоров отметил, что никакого переноса не было. По его словам, была договоренность, что президенты Украины и США поговорят после разговора Байдена и Путина. Представитель президента добавил, что разговор Байдена и Зеленского запланирован на 9 декабря.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.