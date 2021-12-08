Ждут разговора лидеров Украины и США: у Зеленского объяснили, почему не комментируют переговоры Байдена с Путиным
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в ОПУ не комментируют разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, поскольку ожидают разговора украинского и американского лидеров
Об этом Никифоров сказал в комментарии "Украинской правде" .
"Реакция Офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом - и уже когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать" , – сказал Никифоров.
Представитель президента добавил, что перед разговором Байдена и Путина Зеленскому звонил госсекретарь США Энтони Блинкен и "пробрифинговал о том, о чем пойдет речь во время разговора Байдена и Путина". Никифоров подчеркнул, что "у Украины есть полное доверие к ее партнерам".
В ответ на вопрос, почему по заявлениям СМИ разговор Байдена с Зеленским был перенесен, Никифоров отметил, что никакого переноса не было. По его словам, была договоренность, что президенты Украины и США поговорят после разговора Байдена и Путина. Представитель президента добавил, что разговор Байдена и Зеленского запланирован на 9 декабря.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.51Продажа 30.92
- Актуальное
- Важное