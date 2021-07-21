"Жду содержательной и плодотворной встречи": Зеленский назвал темы, которые обсудит с Байденом

Об этом он написал в Twitter .



"Жду содержательной и плодотворной встречи с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики, экономического развития и поддержки реформ", - написал Зеленский.



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В Офисе президента заявили, что ожидают конкретных договоренностей по углублению отношений во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования пакета совместных проектов и инициатив в сферах:

безопасности и обороны

торговли

инвестиций

энергетики

климата

сельского хозяйства

инфраструктуры

цифровой трансформации.

Там добавили, что руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон для обсуждения содержательного наполнения визита Зеленского.