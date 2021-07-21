"Жду содержательной и плодотворной встречи": Зеленский назвал темы, которые обсудит с Байденом
Президент Владимир Зеленский отреагировал на приглашение в Белый дом
Об этом он написал в Twitter .
"Жду содержательной и плодотворной встречи с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики, экономического развития и поддержки реформ", - написал Зеленский.
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В Офисе президента заявили, что ожидают конкретных договоренностей по углублению отношений во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования пакета совместных проектов и инициатив в сферах:
- безопасности и обороны
- торговли
- инвестиций
- энергетики
- климата
- сельского хозяйства
- инфраструктуры
- цифровой трансформации.
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