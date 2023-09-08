"Жду до конца года до 37 грн за доллар": экономист Порох спрогнозировал уровень инфляции
Экономист Игорь Порох спрогнозировал уровень инфляции, отметив, что курс гривни будет улучшаться и до конца года можно ожидать даже до 37 грн за доллар
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Ожидается, что курс гривни будет улучшаться, и я ожидаю до конца года даже до 37 грн за доллар. У нас было, скажем так, небольшое проседание из-за того, что инфляция в прошлом году была на уровне 23-25%. Сейчас практически инфляция у нас около 11%, и она будет улучшаться, до конца года может достигать менее 10%, и это позволит стабилизировать ситуацию, которая сложилась у нас сегодня", - отметил он.
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Кроме этого, Порох добавил, что было еще несколько факторов, из-за которых курс гривни немного ухудшался в диапазоне 38,2 и выше.
"Это было вызвано тем, что на прошлой неделе было закрыто около 400 обменных пунктов из-за того, что они не следили за лицензиями, и это был такой скачок, но сейчас ситуация выровнялась", - добавил экономист.
- Национальный банк Украины 21 июля 2022 года установил новый официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,56 грн за доллар. Следовательно, он вырос на 25% от 24 февраля, когда он был зафиксирован в связи с полномасштабным вторжением РФ.
- 29 июля Национальный банк Украины принял постановление об ужесточении требований к ряду небанковских учреждений с целью минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны. Этим решением НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло.
- Национальный банк Украины с 21 октября разрешил покупать американские доллары по официальному курсу без ограничений, но с последующим их размещением на депозит в банке от 6 месяцев.
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