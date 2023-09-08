"Жду до конца года до 37 грн за доллар": экономист Порох спрогнозировал уровень инфляции

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Ожидается, что курс гривни будет улучшаться, и я ожидаю до конца года даже до 37 грн за доллар. У нас было, скажем так, небольшое проседание из-за того, что инфляция в прошлом году была на уровне 23-25%. Сейчас практически инфляция у нас около 11%, и она будет улучшаться, до конца года может достигать менее 10%, и это позволит стабилизировать ситуацию, которая сложилась у нас сегодня", - отметил он.

Читайте также: Курс валют на 8 сентября: гривня продолжает ослабевать по отношению к доллару

Кроме этого, Порох добавил, что было еще несколько факторов, из-за которых курс гривни немного ухудшался в диапазоне 38,2 и выше.

"Это было вызвано тем, что на прошлой неделе было закрыто около 400 обменных пунктов из-за того, что они не следили за лицензиями, и это был такой скачок, но сейчас ситуация выровнялась", - добавил экономист.