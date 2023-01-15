Об этом сообщили в телеграмм-канале "Крым - край партизанской славы".

"Без шуток, мы призываем к расплате над теми крымчанами, кто на данный момент активно поддерживает рашисткую федерацию. Средства и методы остаются на выбор каждому, мы сами тоже подключаемся, уже есть адреса и личности и план реализации. Те, кто сейчас поддерживает рашистскую оккупационную власть - причастен к массовым убийствам и геноциду Украинского народа (пусть и косвенно) и должен понести наказание. Ждите рашистские мрази, вашей смерти желают миллионы людей, хотя смерть для вас это малое наказание. Сгореть в своем доме - ваш выбор, не наш. Знаем всех. Это вам пишут жители Крыма, возможно ваши соседи", - говорится в сообщении.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 12 погибших и полностью обесточен один из районов города

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb