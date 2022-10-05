Ждет двойню: 48-летняя актриса Хиллари Свенк станет мамой

Об этом она рассказала в шоу "Доброе утро, Америка" (Good Morning America).

Актриса Хиллари Свенк сказала ведущим, что "очень рада" поделиться новостями о расширении семьи.

"Я давно хотела этого, я стану мамой. И не одного, а двоих", – сообщила 48-летняя звезда.

При этом Свенк не уточнила, беременна ли она, добавив, что "не может в это поверить".

Много лет Свенк рассказывала о своих планах по отношению к детям. Актриса говорила, что всегда мечтала об этом. С 1997 по 2007 год актриса состояла в браке с актером Чадом Лоу. С 2018 года Хиллари замужем за бизнесменом Филиппом Шнайдером.