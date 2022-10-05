Ждет двойню: 48-летняя актриса Хиллари Свенк станет мамой
Голливудская актриса, лауреат "Оскара" Хиллари Свенк сообщила, что готовится к пополнению в семье
Об этом она рассказала в шоу "Доброе утро, Америка" (Good Morning America).
Актриса Хиллари Свенк сказала ведущим, что "очень рада" поделиться новостями о расширении семьи.
"Я давно хотела этого, я стану мамой. И не одного, а двоих", – сообщила 48-летняя звезда.
При этом Свенк не уточнила, беременна ли она, добавив, что "не может в это поверить".
Много лет Свенк рассказывала о своих планах по отношению к детям. Актриса говорила, что всегда мечтала об этом. С 1997 по 2007 год актриса состояла в браке с актером Чадом Лоу. С 2018 года Хиллари замужем за бизнесменом Филиппом Шнайдером.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.93
-
EUR
Покупка 38.9Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное