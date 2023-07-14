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"Ждем золотые медали": военные отреагировали на возвращение Ярмоленко в "Динамо"

14 июля, 2023 пятница
16:33
Спорт

Украинские военные записали видеообращение к вингеру Андрею Ярмоленко, который вернулся в "Динамо"

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на официальный инстаграм "Динамо".

"Ярмола, брат, поздравляем с возвращением домой! Болельщики "Динамо Киев" уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению. Мы ждем золотых медалей в Киеве и Лигу чемпионов. Yarmola, the king of Ukraine. Слава Украине!" - сказали украинские военные.

Что известно об Андрее Ярмоленко

Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.

Видео
Украина
Ліга чемпіонів
военные силы Украины
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