"Ждем золотые медали": военные отреагировали на возвращение Ярмоленко в "Динамо"
Украинские военные записали видеообращение к вингеру Андрею Ярмоленко, который вернулся в "Динамо"
Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на официальный инстаграм "Динамо".
"Ярмола, брат, поздравляем с возвращением домой! Болельщики "Динамо Киев" уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению. Мы ждем золотых медалей в Киеве и Лигу чемпионов. Yarmola, the king of Ukraine. Слава Украине!" - сказали украинские военные.
Что известно об Андрее Ярмоленко
Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.
Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.
- Во вторник, 27 июня, украинский футболист Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо".
- 8 июля Ярмоленко отличился голом в товарищеской игре против австрийского "Вольфсбергера".
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