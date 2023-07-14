"Ждем золотые медали": военные отреагировали на возвращение Ярмоленко в "Динамо"

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на официальный инстаграм "Динамо".

"Ярмола, брат, поздравляем с возвращением домой! Болельщики "Динамо Киев" уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению. Мы ждем золотых медалей в Киеве и Лигу чемпионов. Yarmola, the king of Ukraine. Слава Украине!" - сказали украинские военные.

Что известно об Андрее Ярмоленко

Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.