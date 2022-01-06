"Ждем введения российских сил": экс-нардеп "Слуги Народа" Шевченко прибыл в Казахстан

Об этом он написал в Facebook.



"Назарбаев ушел! Думаю, Токаев не удержит ситуацию под контролем. Не будем забывать: Казахстан член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем ввода российских сил в Казахстан", - говорится в сообщении.







Кроме того, 5 января нардеп записал видео, в котором сказал, что прилетел в Казахстан.





24 мая 2021 года Евгения Шевченко 24 мая 2021 года Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за поддержки задержания белорусского оппозиционного блоггера Романа Протасевича и поддержки режима Александра Лукашенко. Ранее у него был визит к самопровозглашенному президенту Беларуси. 24 декабря 2021 года СБУ открыла дело о государственной измене нардепа Шевченко.