"Ждем введения российских сил": экс-нардеп "Слуги Народа" Шевченко прибыл в Казахстан
Бывший нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко прилетел в Казахстан и ожидает введения в страну российских военных
Об этом он написал в Facebook.
"Назарбаев ушел! Думаю, Токаев не удержит ситуацию под контролем. Не будем забывать: Казахстан член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем ввода российских сил в Казахстан", - говорится в сообщении.
Кроме того, 5 января нардеп записал видео, в котором сказал, что прилетел в Казахстан.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.
- 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил, что российские военные начали выполнять "поставленные задачи" в Казахстане.
- По состоянию на 6 января Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан заявили о намерении участвовать в "миротворческой" миссии в охваченном протестами Казахстане в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
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