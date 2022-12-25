Потери оккупантов

Итак, сначала о взрывах и вражеских потерях. Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что на днях в районе Забарино в Херсонской области поразили штаб оккупантов , где проводили совещание офицеров Южного военного округа ВС РФ. До 70 вражеских военных получили ранения, количество погибших уточняют. Это хорошие новости, потому что уничтожение руководящих звеньев - наиболее уязвимое место врага при нехватке офицерских кадров. Теперь их стало еще меньше.

Это не единственная хорошая новость, потому что 25 декабря было очень неспокойно в Курской области. Там были слышны взрывы в районе аэродрома Халино, который с 24 февраля оккупанты используют, в частности, для базирования своих истребителей. От аэродрома до украинской границы – где-то 115 км. И Халино относится к аэродромам полскока, то есть расположенным неподалеку от границы и где регулярно накапливают силы для атакующих действий. Удары по таким аэродромам однозначно влияют на уменьшение потенциала врага. Пока детальной информации о последствиях "хлопков" в Курской области нет, но, конечно, украинская сторона не будет нести ответственность за то, что делается на аэродромах РФ. Важно, чтобы были результаты. Ждем продолжения историй с системными ударами по вражеским аэродромам.

Американская платформа Palantir на войне в Украине

А теперь о других деталях нашей войны с врагом. В Пентагоне готовы говорить о том, что война Украины с РФ с нашей стороны - самая технологичная война. Когда я услышал этот тезис, я удивился, о чем говорят американцы, но, оказывается, есть основания. Пентагон предоставил ВСУ доступ к возможностям боевой цифровой платформы Palantir. Недавно эта информация уже стала открытой. Palantir считают самой современной системой разведки и боевого управления, работающей в режиме реального времени. Сначала эта система была разработана по заказу ЦРУ после событий 11 сентября 2001 г. и помогла отследить Бена Ладена. Теперь ее активно используют в армии США. Один из сторонников программы с 2018 года является главой Объединенного комитета начштабов Марк Милли. Palantir дает армии США и союзникам обмениваться информацией из разных источников — от коммерческих спутниковых снимков до самых секретных разведывательных данных, получаемых странами Запада. Сейчас ВСУ в ограниченных параметрах имеют доступ к этой системе и использовали ее на Харьковщине и Херсонщине. Также Palantir используют и сейчас. Ее особенность состоит в том, что можно в режиме реального времени получить доступ к любому участку территории до 0,5 квадратного метра. Можно выяснить цели и определить расположение собственных и вражеских сил, лучшие способы уничтожения целей противника. Систему усовершенствуют, и войну в Украине используют и США, и ВСУ для перехода на технологический уровень ведения войны. Это то, что должно обеспечить компенсацию многочисленного преимущества противника, когда мы говорим о личном составе. Так что в любом случае у нас есть новые технологии, воюющие на поле боя. Знания, где находится враг и что он планирует, важны, но затем требуются силы и способы его уничтожения. Здесь на первый план снова выходят танки, артиллерия, другие системы вооружения, нужные украинской армии.

Проблемы Украины при переходе на западные танки

Подполковник в отставке Николай Саламаха рассказал, что самая главная проблема — это ремонт после получения Leopard , или Abrams, или других западных танков. Подготовка членов экипажей, переподготовка занимают три-четыре недели максимум. Есть свои особенности, другие способы ведения огня, прицелы, состав экипажей – все это в течение месяца решают. Впрочем, существует и другая проблема. Западные танки нуждаются в более тщательном техобслуживании, чем мы привыкли делать с танками советского и постсоветского производства. Также это переход на другие стандарты ремонта. Мы имеем в Украине несколько бронетанковых ремонтных заводов, способных чинить танки Т-64БВ, Т-72АВ и Т-72М, М1 и все модификации, которые получаем от стран бывшего Варшавского блока. Это то, что мы привыкли делать, у нас есть опыт, и мы очень быстро это делаем. Более того, страны НАТО, которые ранее были членами Варшавского договора, оказывают существенную помощь и ремонтируют советскую технику и находящуюся у них на вооружении на своей базе. Если мы получим Abrams или Leopard, то ни одна страна Европы не может ремонтировать Abrams, а для овладения всеми тонкостями нужно не менее полугода. Даже поляки, которые стали получать Abrams, проходили подготовку экипажей в США, инструкторов. Далее идет подготовка персонала, который будет обслуживать и ремонтировать машины. Польша не готова к полноценной эксплуатации танков Abrams. У нас нет такого времени, чтобы овладевать тонкостями их использования и ремонта. У нас нет трех-четырех месяцев, чтобы овладевать ремонтом и эксплуатацией Leopard, даже если применять польский опыт. Поэтому остается то время, которое избрали ВСУ и союзники. Мы будем и дальше получать Т-72, которые модифицируют в Чехии.

Российские танки Т-90

Танков Т-90МС у врага меньше 100, которые он смог за последние три года создать. Процесс их производства - почти полтора года. Где-то четыре года тому назад россияне заложили первые серийные Т-90М, которые они показали 2,5 года назад на параде к 9 мая. Это было десять машин. Среди танкистов и внимательно следящих за этим возникали сомнения, действительно ли у командира панорамные приборы наблюдения и прицела или там муляжи. Оказалось, муляжи. После этого РФ смогла изготовить за последние два года около 60, возможно, 70 машин, в том числе поставить вместо муляжей полноценные панорамы, то есть они реально сейчас имеют где-то 70–80 Т-90М максимум. Если учитывать, что уже по меньшей мере два танка находятся у нас как трофеи и как минимум четыре зафиксировано уничтоженными , то 70 машин можно использовать, чтобы поднимать шум в инфопространстве и пугать обывателя, у которого нет танков, которым нет аналогов, а реально это только два танковых. батальона, которые могут участвовать в боевых действиях. Надо учитывать, что нет таких средств у врага, чтобы воевать с нами и пугать тем же Т-90М или чем-то другим. Мы можем вспомнить десять БМП-Т врага, о которых последние три месяца вообще не слышим и которых не видим. Николай Саламаха подозревает, что практически все они уничтожены.

Рекомендации для экономного использования западного оружия

Россияне очень часто используют то, что должны и мы. Это так называемые двухуровневые окопы, когда копают капонир или котлован глубиной 3-4 м. Над ним не только натягивают маскировочную сетку, но и, возможно, устраивают перекрытия. Этот капонир имеет въезды спереди и сзади. Чтобы выехать на боевое задание, можно на втором уровне устраивать обычный окоп для стрельбы. Выехали из углубленного капонира, произвели два, три, четыре выстрела и скрылись ув него для укрытия. Во-первых, очень сложно обнаружить. Во-вторых, это будет защищать от барражирующих боеприпасов. Второй способ – организация взаимодействия на поле боя, своевременное предупреждение танковых экипажей и танкистов о применении врагом БПЛА, чтобы те после выполнения задач могли вовремя покидать те районы, где их может поразить артиллерия РФ.

Возможность РФ изменить тактику наступления

Танки должны использоваться при организации всех наступлений, ведь они основная ударная сила Сухопутных войск. Так, артиллерию будут применять для огневых поражений по опорным пунктам. До тех пор, пока враг не обнаружил наши позиции, наносить просто так артиллерийские поражения - бесполезный расход боеприпасов. А танки, если будут идти в боевых порядках, после малейшего отпора противнику будут открывать огонь на поражение. То есть враг будет стараться в бронированных боевых порядках продвигаться по тем направлениям, которые сочтет необходимыми для проникающих ударов вглубь нашей обороны. Если посмотреть пойму реки Припяти и ширину заболоченных мест (до 10-15 км), то там действительно всего несколько обустроенных дорог, но можно использовать средства инженерного обеспечения движения тех колонн, которые будут иметь бронетранспортеры, БМП и танки. Если их обеспечить еще и отрядами обеспечения движения с танковыми мостоукладчиками или подобным, то можно подобрать маршруты, где пока не обустроили минные поля и заминировать местность и реки, которые можно использовать.

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