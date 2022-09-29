"Ждем признания РФ государством - спонсором терроризма": Шмыгаль обратился к спикеру парламента Франции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве
Об этом сообщается на сайте правительственного портала.
Шмыгаль поблагодарил французскую сторону за поездку в Черниговскую область, над которой Франция взяла шефство в послевоенном восстановлении, и высоко оценил практическую помощь для пострадавших областей.
Стороны обсудили эскалацию войны со стороны России. Премьер-министр Украины подчеркнул, что партнеры, в частности Франция, должны жестко отреагировать на проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и на непрерывный ядерный шантаж с захваченной Запорожской АЭС.
"Франция и президент Макрон лично взяли на себя лидерство в решении проблемы станции. Ожидаем также признание РФ государством — спонсором терроризма со всеми вытекающими последствиями, которые предусматривает этот статус", — подчеркнул Шмыгаль.
Во время встречи стороны также затронули вопросы финансовой и оборонной поддержки и интеграции Украины в Европейский Союз.
Яэль Брон-Пиве со своей стороны заверила, что позиция Франции по поддержке Украины неизменна.
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