Об этом президент сообщил в вечернем обращении.

"Провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины, защитой нашего государства от российского террора. Это было содержательно", - говорится в обращении.

Также Зеленский пообещал мощные действия со стороны украинских сил обороны.

"Готовим ребят. И очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму", - добавил президент.