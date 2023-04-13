"Ждем поставок оружия, обещанного партнерами": Зеленский провел заседание Военного кабинета
Зеленский провел заседание Военного кабинета, где речь шла о мощных действиях наших Сил обороны и поставке оружия
Об этом президент сообщил в вечернем обращении.
"Провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины, защитой нашего государства от российского террора. Это было содержательно", - говорится в обращении.
Также Зеленский пообещал мощные действия со стороны украинских сил обороны.
"Готовим ребят. И очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму", - добавил президент.
- Напомним, Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных Сил Украины, в том числе обеспечения их боеприпасами.
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