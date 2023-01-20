Ждем по итогам Рамштайна еще партию "Oshkosh", а наш великан уже везет гаубицы на фронт: Порошенко побывал в артбригаде
Петр Порошенко побывал в артиллерийской бригаде, которая сейчас выполняет боевые задания в Донецкой области. Именно эта бригада получила один из тягачей "Oshkosh", которые Порошенко купил с волонтерами ОО "Дело громад"
Военные говорят: раньше гаубицы перевозили с помощью отечественных грузовиков, но их скорость и грузоподъемность вдвое меньше, чем у американских великанов. Теперь артиллерийские установки можно гораздо быстрее доставлять в необходимую точку фронта.
Вес самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze PzH2000 62 тонны. Везти такого монстра по полю раньше было невозможно, только по асфальту. Но с нашим Oshkosh M1070 ситуация кардинально меняется. Этому великану по силам все – от немецких Panzerhaubitze PzH2000 до польских Krab", – объясняет Порошенко.
Петр Порошенко отмечает, что по итогам сегодняшнего заседания в формате Рамштайн ожидает, что союзники предоставят Украине не только бронетехнику, но и два десятка подобных тягачей.
Мы ожидаем, что по итогам проходящего сегодня Рамштайна будет принято решение Соединенными Штатами Америки доставить 20-22 Oshkosh". Но мы привезли их первыми, с лицензиями. Уже отремонтированы, там изменены ремни, резинотехнические изделия, аккумуляторы, произведено техническое обслуживание" , – напомнил пятый президент.
"Они способны перевозить большое количество артиллерии, которая сейчас тоже в результате Рамштайна будет поставлена. Это будет более 1000 боевых бронированных машин. Мы ожидаем несколько танков. Я очень надеюсь, что она не будет символической. Мы ожидаем артиллерию. Мы ожидаем системы залпового огня вместе с боеприпасами. Для наших артиллеристов мы ожидаем высокоточные боеприпасы", – объясняет Порошенко.
"Мы уже договорились, что совместно сделаем, чтобы арта 43-й бригады имела свои "глаза". И организуем сбор средств на Poseidon для 43-й бригады. Бойцы бригады будут отправлены на учебу и смогут уже более точно, более качественно, с лучшей оптикой, с лучшим теплом не просто получать координаты, а Poseidon будет висеть над целью до тех пор пока, цель не будет поражена. И будет иметь гарантированное подтверждение уничтожения цели нашими лучшими в мире артиллеристами", – объясняет Порошенко.
"У нас есть невероятно положительные результаты применения БПЛА Poseidon. Мы ими уже обеспечили отдельные разведки оперативного командования", - напомнил Порошенко.
Артиллеристы добавляют: "Poseidon очень нужен. Потому что это глаза и каждый снаряд идет в цель. Он обеспечит максимальную точность поражения противника. Зачем тратить больше снарядов, когда можно с помощью этого комплекса: снаряд – цель, снаряд – цель.
"Испытания хорошие, пристрелки хорошие, и главное, что Poseidon засекает цель и висит над целью 10-15 минут, а это для артиллеристов самое главное, пристрелка цели за 10 минут. Зарубка и остановка самого рисунка. Ты засекаешь, ведешь корректуры, уничтожаешь цель и уходишь", – объясняют бойцы.
Военные также говорят – очень благодарны за колеса, которые просто горят на военных дорогах. Большой объем работ проводится моим подразделением – это автомобильная рота, которая была привлечена для перемещения вооружения и военной техники. Начиная от танков, заканчивая БТРами, БМП. Они за 4-5 месяцев наработали от 40 до 110 тысяч километров. За это время износилась резина. И нам нужна была очень срочно эта резина. Мы переобулись в сжатые сроки и уже выполняем свои задания. Это было очень быстро, и за это мы очень благодарим" , – объясняет артиллерист.
"Это позволяет уже в ближайшие дни перебазировать вооружение в зону Бахмута для того, чтобы усилить обороноспособность украинских Вооруженных Сил и усилить 43-ю бригаду, которая сейчас ведет очень успешные бои по уничтожению россиян", – говорит Порошенко.
"Мы будем отрабатывать на все 100%, и вы это будете видеть. Мы будем перемещать технику в район выполнения задач. Большое спасибо", – отмечает военный.
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