Ждем москалей, мы будем ими землю нашу удобрять. Дадим так, что остановимся в Москве, - президент СК "Днепр-1"
Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заверил, что Украина готова к возможному обострению военной ситуации
Об этом Юрий Береза сообщил в интервью изданию "Трибуна".
"Кого мы боимся? Пусть лезут, мы будем ими земельку нашу удобрять. Это очень полезно, урожаи будут хорошие. Мы ждем москалей, пусть идут. Мы не братья. У нас 500 км фронта, его никто не отменял. Там гибнут украинские парни и девушки. Куда мы денемся? Ну, начнут они - и что? Дадим так, что остановимся в Москве. Пусть полезут. Они хотят обострения? Мы готовы", - сказал Береза.
Юрий Береза - украинский военный, предприниматель и политик. В начале боевых действий на Донбассе командовал добровольческим полком специального назначения "Днепр-1". Народный депутат Украины VIII созыва.
СК "Днепр-1" первую половину сезона закончил на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ с 40 набранными баллами в активе.
- 28 декабря президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заявил, что требует за своего форварда Артема Довбыка больше 10 млн евро.
- После этого Береза сказал, что очень отрицательно относится к России
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