Ждем москалей, мы будем ими землю нашу удобрять. Дадим так, что остановимся в Москве, - президент СК "Днепр-1"

Об этом Юрий Береза сообщил в интервью изданию "Трибуна".



"Кого мы боимся? Пусть лезут, мы будем ими земельку нашу удобрять. Это очень полезно, урожаи будут хорошие. Мы ждем москалей, пусть идут. Мы не братья. У нас 500 км фронта, его никто не отменял. Там гибнут украинские парни и девушки. Куда мы денемся? Ну, начнут они - и что? Дадим так, что остановимся в Москве. Пусть полезут. Они хотят обострения? Мы готовы", - сказал Береза.

Юрий Береза - украинский военный, предприниматель и политик. В начале боевых действий на Донбассе командовал добровольческим полком специального назначения "Днепр-1". Народный депутат Украины VIII созыва.



СК "Днепр-1" первую половину сезона закончил на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ с 40 набранными баллами в активе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb