"Ждем хороших новостей". Резников побеседовал с главой минобороны Германии
Глава минобороны Украины провел онлайн-встречу с Кристиной Ламбрехт о поставках немецкого оружия
Об этом Алексей Резников написал в Twitter.
"У меня была плодотворная онлайн-встреча с моей немецкой коллегой - министром обороны Кристин Ламбрехт" - написал Резников, добавив, что обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит оборонные возможности украинских сил.
"Благодарю наших немецких партнеров за неизменную преданность поддержке Украины. Ждем хороших новостей в ближайшее время", — написал глава оборонного ведомства Украины.
- Эксперт по энергетике Михаил Гончар заявил в эфире Еспресо, что Германии нужна не турбина, а газ, но к Россиюи вопросов нет.
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- В тот же день Corriere della Sera написала, что Германия заблокировала пакет помощи ЕС Украине на 9 млрд евро.
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