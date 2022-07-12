"Ждем хороших новостей". Резников побеседовал с главой минобороны Германии

Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

"У меня была плодотворная онлайн-встреча с моей немецкой коллегой - министром обороны Кристин Ламбрехт" - написал Резников, добавив, что обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит оборонные возможности украинских сил.

"Благодарю наших немецких партнеров за неизменную преданность поддержке Украины. Ждем хороших новостей в ближайшее время", — написал глава оборонного ведомства Украины.

Эксперт по энергетике Михаил Гончар заявил в эфире Еспресо, что Германии нужна не турбина, а газ, но к Россиюи вопросов нет.

10 июля издание Der Spiegel сообщило, что почти 30 единиц зенитных установок Gepard могут прибыть в Украину уже в июле.

В тот же день Corriere della Sera написала, что Германия заблокировала пакет помощи ЕС Украине на 9 млрд евро.

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