Ждем хороших новостей от ВСУ на Новый год, - глава Луганской ОВА Гайдай

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас погода уже позволяет двигаться тяжелой военной технике. Столбики термометров опустились ниже нуля. Именно поэтому боевые действия на линии фронта ускорятся. Мы все увидим, что будут происходить определенные движения", - рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА спрогнозировал активные контрнаступательные действия ВСУ в ближайшее время.

"Сейчас Вооруженные Силы Украины смогут действовать активнее. Наши войска смогут намного быстрее двигаться, чем несколько недель назад. Не стоит уточнять направления, где именно следует ожидать активных действий украинской армии. Однако до Нового года следует ожидать хороших подарков от Вооруженных Сил Украины", – добавил он.

Луганская ОВА сообщила , что оккупанты в области изымают инвалидные коляски и матрасы у гражданских: в больницах не хватает самого необходимого.

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