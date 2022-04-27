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Ждем, чтобы в Херсон пришли ВСУ, освободили наших граждан, - футболист "Динамо" рассказал, что его родители сейчас в оккупации

27 апреля, 2022 среда
02:32
Спорт Херсон

Футболист "Динамо" Александр Караваев заявил, что его родители находятся в оккупированном Херсоне, и он с нетерпением ждет, когда туда зайдут ВСУ

Об этом сообщает Zorya Londonsk в Twitter.

По словам Караваева, его родители пока не пострадали.

"Я родом из Херсона, родился там, там сейчас мои родители. Пока все хорошо. Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда зашли наши войска, освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день звоню, хочу, чтобы как можно скорее наступил мир", – рассказал Александр Караваев.

"Динамо" проводит серию благотворительных матчей в Европе. Киевляне победили турецкий "Галатасарай" и польскую "Легию". Оба поединка закончились со счетом 3:1. Сыграли вничью с румынским "Клужем" (0:0).

26 апреля победили дортмундскую "Боруссию" 3:2.

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Херсон
война с Россией
Александр Караваев
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