Ждем, чтобы в Херсон пришли ВСУ, освободили наших граждан, - футболист "Динамо" рассказал, что его родители сейчас в оккупации

Об этом сообщает Zorya Londonsk в Twitter.



По словам Караваева, его родители пока не пострадали.



"Я родом из Херсона, родился там, там сейчас мои родители. Пока все хорошо. Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда зашли наши войска, освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день звоню, хочу, чтобы как можно скорее наступил мир", – рассказал Александр Караваев.



"Динамо" проводит серию благотворительных матчей в Европе. Киевляне победили турецкий "Галатасарай" и польскую "Легию". Оба поединка закончились со счетом 3:1. Сыграли вничью с румынским "Клужем" (0:0).



26 апреля победили дортмундскую "Боруссию" 3:2.

26 апреля братья Суркисы с плакатом "Остановите Путина" сфотографировались на благотворительном матче "Боруссия" – "Динамо".

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