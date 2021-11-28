Ждать, пока Лукашенко сам уйдет не стоит. Надо снова выходить на улицы и захватывать админздания, - белорусский политолог

Так считает белорусский оппозиционный политический обозреватель Дмитрий Болкунец, который находится на территории Евросоюза. Разговор с ним один из популярных в Беларуси видеоблогов выложил на YouTube.



"Мне кажется, что кроме внешнего давления внешнего санкционного, которым в т.ч. занимается штаб Тихановской, нужно делать все возможное, чтобы провоцировать Лукашенко на ошибки и принуждать его, по меньшей мере, к освобождению заключенных. Это естественно. А главная цель - это добиться новых выборов", - подчеркнул он.



"Достичь этого может только консолидированная позиция белорусского общества, которое не сидя на диване будет думать, что кто-то за них что-нибудь решит, а самостоятельными действиями, своей конкретной позицией будет достигать этих целей", - отметил Дмитрий Болкунец.



Следовательно, считает он, белорусы должны снова выйти на улицы и захватить в Минске "по крайней мере одно" административное здание. После этого, говорит Болкунец, Лукашенко будет вынужден согласиться на диалог с оппозицией.



"Мирные инициативы могут быть бесперспективны против человека, у которого в руках оружие, они могут быть бессмысленными", - добавил Дмитрий Болкунец.





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