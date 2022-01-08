Ждали именно наш самолет: Данилов заявил, что авиакатастрофа рейса МАУ в Иране была терактом
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном в 2020 году имеет все признаки теракта
Об этом Данилов заявил в интервью Голосу Америки.
По его словам, авария украинского пассажирского самолета над Тегераном в 2020 году произошла в результате теракта.
"Случившееся 8 января 2020 года было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета. У нас создалось впечатление, что они ждали именно наш самолет. Мы можем это предположить... Пожалуй, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор не может принять такое решение самостоятельно", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО также выразил разочарование тем, что Иран отказался сотрудничать в расследовании и выплате компенсации за сбитый рейс PS752 Международных авиалиний Украины.
- 6 января стало известно, что Иран отказался вести переговоры с Канадой, Швецией, Украиной и Великобританией по поводу крушения самолета МАУ возле Тегерана в 2020 году.
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