Ждали, что будет как в тюрьме: Тренер рассказал об условиях, в которых сборная Украины живет в олимпийском поселке в Пекине

Об этом сообщает Xsport .

По словам Уроша Велепа, он ожидал, что условия в Китае будут намного жестче из-за пандемии коронавируса.

"Мы готовились к тому, что будут ужасные условия, как в тюрьме. Все-таки у Олимпиады есть свои особенности, тем более когда она проходит в Китае. Мы были готовы к тому, что придется все время находиться в комнатах и выходить только на тренировку. Но должен сказать, что все оказалось получше. Комнаты в олимпийском поселке у нас немаленькие, что для Китая редкость, живем по двое. Рядом столовая в 300 метрах", - рассказал Велепец.

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В то же время он отметил, что противоэпидемиологические правила на Играх строгие.

"Из комнаты без маски выходить нельзя, и вообще снимать ее можно только во время приема пищи, и когда спортсмен уже встал на лыжи. Тесты на коронавирус сдаем каждый день утром, перед тем как идти на завтрак", - сказал Велепец.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.



Напомним, 27 января главный тренер мужской сборной по биатлону словак Юрай Санитра по прилету на Олимпиаду в Пекин сдал положительный тест на коронавирус.

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