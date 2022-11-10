Ждал от оккупантов должность в вузе, а отправили в "ГАИ". Экс-работнику Донецкого университета внутренних дел сообщили о подозрении
Экс-работнику Донецкого университета внутренних дел сообщили о подозрении в госизмене за присягу на верность российским оккупантам в Мариуполе. Вместо должности в вузе его отправили обеспечивать ПДД
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему работнику центра первичной профессиональной подготовки Донецкого государственного университета внутренних дел", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что после полномасштабного вторжения России в Украину и захвата Мариуполя, злоумышленник начал сотрудничать с захватчиками.
Педагог присягнул на верность врагу, но оккупационная администрация города вместо университета отправила его обеспечивать безопасность дорожного движения к так называемому ГАИ МВД "ДНР".
В настоящее время мужчине доложено о подозрении в государственной измене. Ему предусмотрено пожизненное заключение по конфискации имущества.
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