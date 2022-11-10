Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Ждал от оккупантов должность в вузе, а отправили в "ГАИ". Экс-работнику Донецкого университета внутренних дел сообщили о подозрении

Ждал от оккупантов должность в вузе, а отправили в "ГАИ". Экс-работнику Донецкого университета внутренних дел сообщили о подозрении

10 ноября, 2022 четверг
14:52
Криминал

Экс-работнику Донецкого университета внутренних дел сообщили о подозрении в госизмене за присягу на верность российским оккупантам в Мариуполе. Вместо должности в вузе его отправили обеспечивать ПДД

Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему работнику центра первичной профессиональной подготовки Донецкого государственного университета внутренних дел", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что после полномасштабного вторжения России в Украину и захвата Мариуполя, злоумышленник начал сотрудничать с захватчиками.

Педагог присягнул на верность врагу, но оккупационная администрация города вместо университета отправила его обеспечивать безопасность дорожного движения к так называемому ГАИ МВД "ДНР".

В настоящее время мужчине доложено о подозрении в государственной измене. Ему предусмотрено пожизненное заключение по конфискации имущества.

  • Добровольно вступил в должность "руководителя МРЭО МВД ЛНР" – в Тернопольской области будут судить жителя Луганщины.
  • Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину.
  • СБУ перехватила документы и идентифицировала более 1,5 тыс. организаторов референдума на Запорожье, среди которых российские силовики и коллаборанты.
  • Народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу, объявленному в международный розыск по подозрению в государственной измене и незаконному обогащению, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • Двух бывших нардепов и так называемую должностницу "ДНР" будут судить за госизмене незаконное пересечение границы. Злоумышленники в Киевской области призвали население поддерживать оккупацию.
  • СБУ объявила подозрение главе "Минздрава ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.
  • В частном разговоре, опубликованном ГУР, мобилизованный из НЗФ "Л/ДНР" говорит, что оккупанты уже покинули 150 км территории Херсонщины, а его подразделение уничтожило свои боеприпасы.
  • Еще пятеро боевиков "ЛДНР", захватывавших Мариуполь и Северодонецк, осуждены от 10 до 13 лет за решеткой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
ГБР
Читайте также:
10 ноября, 2022 четверг
Байден рассказал, в какой военной помощи отказано Украине
байден
9 ноября, 2022 среда
Байден на встрече с однопартийцами заявил, что потеря палаты представителей и сената будет иметь ужасные последствия, - CNN
Марія Захарова
9 ноября, 2022 среда
В МИД Украины ответили на заявление Москвы о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.58
  • EUR
    Покупка 39.15
    Продажа 40.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 ноября
16:05
Обновлено
СБУ готовит подозрение бывшему руководителю Довженко-Центру, - Детектор медиа
15:57
"Нет ни одного уцелевшего дома": глава Херсонской ОВА показал деоккупированное село Потемкино
15:42
"Энергоатом" определился, как поступить с сотрудниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "Росатомом"
15:25
Эксклюзив
Когда наши HIMARS будут в Херсоне, то смогут контролировать не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым, - военный эксперт Гетьман
15:24
Укрнафта
Укрнефть и Укртатнефть возглавил бывший руководитель WOG Корецкий
15:24
Эксклюзив
Крах Трампа и гений Байден. Будут ли США топить за Украину после выборов
15:19
С начала недели РФ атаковала Украину 17 ракетами и 50 дронами: в Генштабе сказали, сколько из них было уничтожено
15:11
В Киеве переименовали 11 улиц, названия которых были связаны с РФ и советщиной
15:05
Бельгия перечислила Украине €4,96 млн из-за МВФ
14:59
Минобороны РФ заявило, что "маневры" армии оккупантов в Херсонской области идут "по плану"
14:45
Теперь работает официальный сайт программы "єРобота", - Минцифры
14:43
Автокорпорация Mazda передает всю долю в России предприятию Sollers за 1€
14:30
ОК "Юг" об освобождении Снегиревки: Рано делать заявления, необходимо закрепиться
14:27
Картины и скульптуры покойного соучредителя Microsoft продали за $1,5 млрд
14:23
Работал на кремлевское RT и распространял в ЕС фейки о войне: на Черниговщине задержан иностранный блоггер
14:19
Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок из Украины
14:15
Новости компаний
При поддержке FAVBET: Экс-капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна представил долгожданную автобиографию
14:15
Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно
14:14
Европарламент
Европарламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне
14:05
В деоккупированной Балаклее после обстрелов отстраивают центральную больницу
13:54
Выехало авто в десять раз меньше, чем летом. В Запорожской области оккупанты намеренно задерживают эвакуацию, - Федоров
13:53
Эксклюзив
Николай Патрушев
Иран понимает, что попал в передрягу, а Патрушев уехал не дать им сделать шаг назад, - эксперт - международник Данилов
13:51
"Наблюдаем за маневрами врага": в ОК "Юг" рассказали, что происходит на Херсонщине
13:43
В Крыму во время пьяного бегства от "полиции" разбился экс-депутат Верховной Рады
13:32
Беларусь протест
В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" внесли в список нацистской символики
13:28
За сутки в Херсонской области ВСУ деоккупировали 12 населенных пунктов, - Залужный
13:23
Чиновники ЕС отныне смогут встречаться с британскими коллегами только по вопросам Украины
13:16
"Россиянам верить нельзя": в Минобороны прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона
12:53
Япония и США начали совместные военные учения
12:50
На фото Михаил Подоляк
РФ хочет сделать Херсон "городом смерти", - Подоляк
12:47
Британское правительство заморозило активы олигархов РФ на сумму 20,5 млрд долларов, - Reuters
12:47
Оккупанты грабят и уничтожают "Чумак" и другие предприятия на оккупированной Херсонщине, - Центр журналистских расследований
12:33
экология
Россия нападением на Украину могла ускорить глобальное потепление, - Guardian
12:27
Эксклюзив
Вятрович
Вывоз россиянами культурных памятников из Крыма является элементом геноцида, - Вятрович
12:22
Принудительно раздавали паспорта РФ на Херсонщине и Луганщине: СБУ разоблачила руководителей оккупационной "мэрии"
12:17
Укргазбанк
"єОселя": Укргазбанк выдал первый кредит
12:14
МАГАТЭ проверило Южноукраинскую АЭС
12:03
Не "военная операция": В РФ придумали новое название для своих зверств в Украине
11:59
США продадут Литве системы HIMARS за $495 млн
11:46
За минувшие сутки оккупанты убили в Украине 10 гражданских
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV