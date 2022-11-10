Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему работнику центра первичной профессиональной подготовки Донецкого государственного университета внутренних дел", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что после полномасштабного вторжения России в Украину и захвата Мариуполя, злоумышленник начал сотрудничать с захватчиками.

Педагог присягнул на верность врагу, но оккупационная администрация города вместо университета отправила его обеспечивать безопасность дорожного движения к так называемому ГАИ МВД "ДНР".

В настоящее время мужчине доложено о подозрении в государственной измене. Ему предусмотрено пожизненное заключение по конфискации имущества.

Добровольно вступил в должность "руководителя МРЭО МВД ЛНР" – в Тернопольской области будут судить жителя Луганщины.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину.

СБУ перехватила документы и идентифицировала более 1,5 тыс. организаторов референдума на Запорожье, среди которых российские силовики и коллаборанты.

Народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу, объявленному в международный розыск по подозрению в государственной измене и незаконному обогащению, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Двух бывших нардепов и так называемую должностницу "ДНР" будут судить за госизмене незаконное пересечение границы. Злоумышленники в Киевской области призвали население поддерживать оккупацию.

СБУ объявила подозрение главе "Минздрава ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.

В частном разговоре, опубликованном ГУР, мобилизованный из НЗФ "Л/ДНР" говорит, что оккупанты уже покинули 150 км территории Херсонщины, а его подразделение уничтожило свои боеприпасы.

Еще пятеро боевиков "ЛДНР", захватывавших Мариуполь и Северодонецк, осуждены от 10 до 13 лет за решеткой.

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