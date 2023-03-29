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OPINION

Жажда наступления

29 мартa, 2023 среда
12:08
Мнение

Нет смысла все время говорить о наступлении. Оно состоится, когда у Генштаба будут все составляющие и при первой возможности удачной реализации

Немного утомили меня многочисленные разговоры о наступлении. Объясню.

Если вы хотите пить, вы пьете. Если у вас воды нет, то вы либо приобретаете бутылку воды, либо идете туда, где есть вода, и вы можете утолить свою жажду. Вы не рассказываете всему миру, а делаете это. И пьете, когда появляется возможность.

С наступлением на фронте то же. Оно состоится, когда будет готова армия, достаточно оружия, запасы снарядов будут удовлетворительными, будут соответствующие погодные условия. Наступление, как желание утолить жажду, будет реализовано, когда будут все условия для этого.

Наступление состоится, когда будет готова армия, достаточно оружия, запасы снарядов будут удовлетворительными, будут соответствующие погодные условия. Наступление, как желание утолить жажду, будет реализовано, когда будут все условия для этого

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И если сто раз сказать, что вы будете пить воду, то желания не исчезнет. А также вы не будете оттягивать момент утоления жажды, если появится первая возможность напиться.

С наступлением то же. Так же нет смысла все время говорить о наступлении. Оно состоится, когда у Генштаба будут все составляющие и при первой возможности удачной реализации. Все остальное – это спекуляции и паразитирование на теме.

Наберитесь выдержки. Верьте в ВСУ и Залужного! Будет наступление. Будет победа! И все будет Украина!

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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война с Россией
оружие для Украины
Валерий Залужный
наступление ВСУ
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