Жатва-2023: аграрии намолотили более 33 млн тонн урожая
По состоянию на последний день лета аграрии всех областей Украины намолотили более 33 млн тонн нового урожая, из которых – 29 млн 184 тыс. тонн зерновых и более 4 млн тонн масличных культур
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6642 тыс. га при урожайности 43,9 ц/га, в частности:
- пшеницы обмолочено 4 688 тыс. га, (урожайность - 47,2 ц/га), намолочено 22 142 тыс. тонн;
- ячменя обмолочено 1 498 тыс. га (урожайность – 38,8 ц/га), намолочено 5 809 тыс. тонн;
- гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность - 25 ц/га), намолочено 385,7 тыс. тонн;
- гречихи обмолочено 19,8 тыс. га (урожайность - 14 ц/га), намолочено 27,7 тыс. тонн;
- проса обмолочено 16,7 тыс. га (урожайность - 20,4 ц/га), намолочено 34,1 тыс. тонн;
- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 265,3 тыс. га, намолочено 785,4 тыс. тонн.
Также идет сбор масличных культур:
- рапса намолочено 3997 тыс. тонн семян (урожайность – 28,7 ц/га), обмолочено на площади 1393 тыс. га.
- подсолнечника намолочено 49,4 тыс. тонн семян (урожайность - 19,3 ц/га), сбор проведен на площади 25,6 тыс. га,
- сои намолочено 30,6 тыс. тонн (урожайность - 27,3 ц/га), площадь сбора составляет 11,2 тыс. га,
Аграрии 17 областей закончили сбор рапса.
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Отмечается, что наибольший намолот остается за Одесщиной – 3,2 млн тонн. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 64,5 ц/га.
Сельхозтоваропроизводители Виннитчины, Днепропетровщины, Донетчины, Киевщины, Николаевщины, Полтавщины, Харьковщины, Черкасщины, Черниговщины начали сбор гречихи и проса, Одесщины, Тернопольщины и Херсонщины – проса.
- 26 августа отмечалось, что в МИД Украины считают неприемлемыми намерения 5 стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.
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