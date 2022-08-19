Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Крым. Жаркий август-2022. Сезон, в котором много падающих падающих звезд "мамулечок" на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО. А главное, это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба…", - написал Подоляк.

В Севастополе во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы . Глава оккупационных властей сообщил, что сбили беспилотник.

Также вечером 19 августа взрывы раздавались в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты сообщают о работе ПВО.

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