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Жареный тофу с чесноком в соево-медовом соусе
Жареный сыр тофу в соусе – вкусное и легкое блюдо. Готовится оно быстро и легко в домашних условиях
Ингредиенты (ориентировочно на 2 порции):
- 450 г Тофу
- 40 г крахмала кукурузного
- 50 мл соевого соуса
- Мед – 16 г
- Чеснок – 15 г
- Соль (по вкусу)
- Перец черный молотый (по вкусу)
- Четыре столовых ложки растительного масла
- Четыре листа салата
- Одно перо зеленого лука
- Для пассировки тофа можно использовать кукурузный крахмал, панировочные сухари или пшеничную муку.
Рецепт приготовления:
- Нарезаем кусочками тофа (до 5 мм)
- Плотной бумажной салфеткой убираем излишки влаги
- Обмакиваем кусочки тофа в кукурузный крахмал с каждой стороны (или в панировку)
- Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне
- Выкладываем на сковороду кусочки тофа (одним слоем)
- Обжариваем до золотистого цвета (по 4 минуты со всех сторон)
- Жареный тофу выкладываем временно на тарелку
- Продолжаем по такому же принципу обжаривать остальные кусочки
- Очищаем чеснок
- Измельчаем его или пропускаем через пресс
- К измельченному чесноку добавляем мед, соевый соус и молотый черный перец.
- Хорошо все перемешиваем
- Возвращаем обжаренный сыр тофу в сковороду
- Вливаем уже готовый соус
- Легко перемешиваем
- Прогреваем жареный сыр с соусом (одну минуту)
- Выключаем огонь
- Подаем к столу на тарелке, выстланной листьями салата, на которую выкладываем жареный тофу.
- Сверху посыпаем мелко нарезанным зеленым луком
- Есть блюдо желательно в горячем состоянии
Приятного аппетита!
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