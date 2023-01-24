Жареный шпинат. Рецепт приготовления
Утонченный и полезный, легкий и низкокалорийный зеленый гарнир к вашему столу! Насыщенный витаминами и магнием, шпинат также снижает уровень сахара в организме человека, помогает стать стройнее и сбросить лишний вес
Жареный шпинат – это низкокалорийный гарнир к блюдам из мяса или рыбы. Также жареный шпинат можно употреблять в пищу без добавления каких-либо продуктов. Он позволяет организму хорошо насытиться и получить хорошую порцию питательных веществ без чрезмерных калорий.
Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции):
- 400 г шпината
- 20 г сливочного масла
- 6 зубчиков чеснока
- Соль и черный молотый перец (по собственному вкусу)
- 3 г смеси трав
Способ приготовления жареного шпината:
- Промываем шпинат под проточной водой
- Просушиваем
- Мелко нарезаем
- Чистим и мелко сечем ножом чеснок
- Разогреваем сковороду с толстым дном
- Добавляем сливочное масло
- Ждем, пока наше масло растает
- Добавляем чеснок
- Равномерно обжариваем чеснок, все время помешивая
- Добавляем в сковороду посеченные листья шпината.
- Обжариваем шпинат до увядания и изменения цвета на более темный (не перестаем помешивать)
- Жарим до пяти минут
- Добавляем соль/перец/сухие травы.
- Все вместе хорошо смешиваем
- Шпинат готов
- Подаем к столу!
Приятного аппетита!
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