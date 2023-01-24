Жареный шпинат – это низкокалорийный гарнир к блюдам из мяса или рыбы. Также жареный шпинат можно употреблять в пищу без добавления каких-либо продуктов. Он позволяет организму хорошо насытиться и получить хорошую порцию питательных веществ без чрезмерных калорий.

Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции):

400 г шпината

20 г сливочного масла

6 зубчиков чеснока

Соль и черный молотый перец (по собственному вкусу)

3 г смеси трав

Способ приготовления жареного шпината:

Промываем шпинат под проточной водой

Просушиваем

Мелко нарезаем

Чистим и мелко сечем ножом чеснок

Разогреваем сковороду с толстым дном

Добавляем сливочное масло

Ждем, пока наше масло растает

Добавляем чеснок

Равномерно обжариваем чеснок, все время помешивая

Добавляем в сковороду посеченные листья шпината.

Обжариваем шпинат до увядания и изменения цвета на более темный (не перестаем помешивать)

Жарим до пяти минут

Добавляем соль/перец/сухие травы.

Все вместе хорошо смешиваем

Шпинат готов

Подаем к столу!

Приятного аппетита!