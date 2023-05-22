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Жареная спаржа. Рецепт
Спаржа имеет вид палочек насыщенного зеленого цвета. Это низкокалорийный продукт с приятным вкусом и хорошим составом витаминов
Ингредиенты :
- 400 г спаржи
- Три зубка чеснока
- 30 г сливочного масла
- Одна столовая ложка оливкового масла
- Лимон, соль, перец, лимонная цедра – по вкусу
Как приготовить жареную спаржу?
- Обрезаем кончики спаржи до трех сантиметров длиной
- Кипятим воду в чайнике
- Кладем спаржу в широкую кастрюлю и заливаем ее крутым кипятком.
- Варим не больше семи минут (чтобы не переварить)
- Солим воду
- Очищаем и измельчаем чеснок
- В сковороде на огне растворим сливочное масло
- Добавляем ложку растительного масла и измельченный чеснок.
- Сливаем воду из спаржи
- Засыпаем спаржу в сковороду
- Жарим несколько минут на среднем (но чуть большем к большому) огне
- Аккуратно подбрасывая сковороду, таким образом переворачиваем стебли спаржи.
- Подаем к столу блюдо, поливая его лимонным соком.
- По вкусу еще можем добавить немного соли, перчим и добавляем лимонную цедру.
- По желанию можно присыпать блюдо твердым ароматным тертым сыром.
Приятного аппетита!
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