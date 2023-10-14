Жарче всего сегодня было в Донецкой области, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 14 октября.

Вражеские обстрелы Украины

Враг нанес 2 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на основных направлениях фронта

В течение суток произошло 43 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Карповичи, Железный Мост, Гремяч Черниговской области; Искрисковщина, Волфино, Могрица, Степок, Покровка, Славгород Сумской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, противник нанес авиационные удары возле Голубовки, Купянска, Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. Также Силы обороны отразили 5 атак противника возле Макеевки Луганской области и Торского Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Клещиевки и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 8 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак вблизи Тоненького и Первомайского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино и Авдеевка. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Очеретино, Ласточкино, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

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На Запорожском направлении противник 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новодаровки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дудчаны, Садовое, Инженерное, Антоновка и областной центр Херсонской области, а также Дмитровка и Очаков Николаевской области.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены пункт управления и 2 артиллерийских средства противника.