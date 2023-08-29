Жара в Украине: в 11 областях температура воздуха побила исторические рекорды
В понедельник, 28 августа, в Украине зафиксировали во многих областях новые исторические рекорды температуры воздуха
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр .
"Поскольку территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения, вчера дневные максимумы во многих областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения", - говорится в заявлении.
По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1–5 °C.
Рекорды за 28 августа:
- Чернигов – 34,6 °С
- Ривно – 33,1 °С
- Житомир – 36,3 °С
- Киев – 35,7 °С
- Львов – 33,0 °С
- Тернополь – 34,4 °С
- Хмельницкий – 35,0 °С
- Винница – 37,4 °С
- Кропивницкий – 36,6 °С
- Одесса – 34,8 °С
- Николаев – 38,5 °С.
Фото: Украинский гидрометеорологический центр
Сообщается, что сегодня температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам в этот день.
30 августа погода начнет меняться, сначала на западе страны температура будет постепенно падать, холодный фронт принесет долгожданные дожди, но местами с опасными явлениями: сильными ливнями, градом и порывистым ветром.
- В выходные Диденко прогнозировала жару до +35 °C и местами грозовые дожди.
- Завтра в Украине прогнозируют жаркую погоду, однако в западных регионах будут дожди, которые понизят температуру воздуха.
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