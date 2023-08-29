Жара в Украине: в 11 областях температура воздуха побила исторические рекорды

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр .

"Поскольку территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения, вчера дневные максимумы во многих областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения", - говорится в заявлении.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1–5 °C.

Рекорды за 28 августа:

Чернигов – 34,6 °С

Ривно – 33,1 °С

Житомир – 36,3 °С

Киев – 35,7 °С

Львов – 33,0 °С

Тернополь – 34,4 °С

Хмельницкий – 35,0 °С

Винница – 37,4 °С

Кропивницкий – 36,6 °С

Одесса – 34,8 °С

Николаев – 38,5 °С.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Сообщается, что сегодня температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам в этот день.

30 августа погода начнет меняться, сначала на западе страны температура будет постепенно падать, холодный фронт принесет долгожданные дожди, но местами с опасными явлениями: сильными ливнями, градом и порывистым ветром.