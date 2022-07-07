Жара в Киеве побила новый температурный рекорд

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

По данным наблюдений, максимальная температура воздуха 6 июля в Киеве достигла 34,3°С. А предыдущее рекордное значение было отмечено в 1924 году и равнялось +33,9°С.

Синоптики отметили, что абсолютным максимумом температуры воздуха в столице за все время наблюдений остается 30 июля 1936, когда столбик термометра зафиксировали на отметке +39,4°С.

30 июня во Львове синоптики зафиксировали исторический температурный максимум – столбики термометров достигли 34° тепла. До сих пор рекордными сочли данные 1994 года.

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