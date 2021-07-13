Жара в Киеве бьет рекорды: ночь на 12 июля была самой теплой за 100 лет

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"Ночь на 12 июля в столице оказалась самой теплой за период наблюдений. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на понедельник в Киеве оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже 22 ° С. Предыдущее рекордное значение + 21,4 ° С 1922 превышен на 0,6 ° С ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с начала года в Киеве установлено 21 температурный рекорд.

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