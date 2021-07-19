Жара отступает, - Наталья Диденко предупредила о грозовых дождях, шквалах и снижении температуры

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Жара отступает. Уже завтра, 20 июля, в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится", - заявила она.

В западных областях ожидается + 22°C...+27°C.

В северных областях +25°C...+28°C.

В центральных областях в Винницкой +25°C...+27°C, в Черкасской +26°C...+29°C, в Кропивницком с районами и на Полтавщине +27°C...+31°C, на Днепропетровщине +29°C...+33°C.

В южной части и в восточных областях еще удержится жара, во вторник предполагается +30°C...+35°C.

Завтра осадки наиболее вероятны на западе и севере Украины.

Во второй половине дня или уже вечером грозовые дожди достигнут Одесской, Николаевской, Херсонской областей, а также центра (кроме Днепропетровщины). Могут быть какие-то локальные - на Харьковщине.

Контрасты в зоне фронта, который обуславливает дожди и ослабляет жару - значительные, поэтому местами возможны сильные ливни, град и шквалы.

На Донетчине, Луганщине, Запорожье и в Крыму 20 июля - сухая погода.

В Киеве во вторник ожидается +26°C...+27°C, а в среду вообще будет скачок вниз до +22°C...+24°C. Периодически дождь, гроза.





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