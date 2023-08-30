Жара отступает, а дожди надвигаются: Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать осадков
В четверг, 31 августа, к западным и северным областям Украины приблизятся осадки, грозы, град и шквалы. На юге и востоке жара еще будет держаться. В Киеве возможен кратковременный дождь
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Жара понемногу стихает. К западу Украины подплыла котловина циклона с атмосферными фронтами. Такая синоптическая ситуация вызовет локальные грозовые дожди во многих областях. Разве что на востоке и юго-востоке - без существенных осадков.
Осадки ожидаются преимущественно на западе и севере
31 августа в западных областях облачно с прояснениями, ожидается +23...+28°C, в Карпатах ночью +10...+15°C, а днем +13...+18°C.
Ночью на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а днем на Правобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы.
Днем в западных областях с переходом на западный ветер 5-10 м/с.
Жара держится на юге и востоке
Без осадков будет на Херсонщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Сумсщине, Черниговщине, Запорожье и в Крыму. Там ожидается переменная облачность.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +16...+21 °C, на побережье морей до +23 °C, в восточных и северо-восточных областях +12...+17 °C, а днем +26...+31°C . На юго-востоке страны столбики термометра поднимутся до +35 °C.
В столице будет дождь
В Киеве лето завтра уронит легкую прощальную слезу. Во второй половине дня кратковременный дождь с грозой.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура по Киевской области ночью +16...+21°C, днем +26...+31°C, а в столице +18...+20°C и +28...+30°C соответственно .
В то же время, 31 августа и 1 сентября прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Фото: Наталья Диденко
Предупреждение
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях 31 августа на Правобережье, в частности, прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
- 28 августа в Украине зафиксировали в 11 областях новые исторические рекорды температуры воздуха.
- А 29 августа в Киеве были вновь зафиксированы три температурных рекорда. Ночь оказалась самой теплой с 2015 года.
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