Жара отступает, а дожди надвигаются: Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать осадков

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Жара понемногу стихает. К западу Украины подплыла котловина циклона с атмосферными фронтами. Такая синоптическая ситуация вызовет локальные грозовые дожди во многих областях. Разве что на востоке и юго-востоке - без существенных осадков.

Осадки ожидаются преимущественно на западе и севере

31 августа в западных областях облачно с прояснениями, ожидается +23...+28°C, в Карпатах ночью +10...+15°C, а днем +13...+18°C.

Ночью на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а днем на Правобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы.

Днем в западных областях с переходом на западный ветер 5-10 м/с.

Жара держится на юге и востоке

Без осадков будет на Херсонщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Сумсщине, Черниговщине, Запорожье и в Крыму. Там ожидается переменная облачность.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16...+21 °C, на побережье морей до +23 °C, в восточных и северо-восточных областях +12...+17 °C, а днем +26...+31°C . На юго-востоке страны столбики термометра поднимутся до +35 °C.

В столице будет дождь

В Киеве лето завтра уронит легкую прощальную слезу. Во второй половине дня кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура по Киевской области ночью +16...+21°C, днем +26...+31°C, а в столице +18...+20°C и +28...+30°C соответственно .

В то же время, 31 августа и 1 сентября прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: Наталья Диденко

Предупреждение

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях 31 августа на Правобережье, в частности, прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.