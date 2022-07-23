Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .

На Западе Украины 24 июля температура воздуха снизится до +23...28 °C, в Закарпатье - до +30 °C. В большинстве областей она будет колебаться в пределах +27...32 °C.

Дожди, местами с грозами, сначала будут идти на Западе, а днем и вечером будут на Севере, кроме Сумщины, Винницкой области, части Одесчины и Черкасчины. Локальные и небольшие осадки возможны на Луганщине. В остальных областях Украины будет сухая и солнечная погода.

Ветер будет юго-западный, небольшой или умеренный. Во время грозы возможны сильные порывы.

Киевлянам 24 июля следует ожидать +30...32 °C. Во второй половине дня или к вечеру дождь с грозой более возможен. 25 июля в Киеве жара временно спадет. Дожди пойдут дальше в восточном направлении.

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