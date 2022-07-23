Жара, дожди и умеренный ветер: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 24 июля
Украинцев 24 июля ждут дожди, грозы и жара до +32 °C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .
На Западе Украины 24 июля температура воздуха снизится до +23...28 °C, в Закарпатье - до +30 °C. В большинстве областей она будет колебаться в пределах +27...32 °C.
Дожди, местами с грозами, сначала будут идти на Западе, а днем и вечером будут на Севере, кроме Сумщины, Винницкой области, части Одесчины и Черкасчины. Локальные и небольшие осадки возможны на Луганщине. В остальных областях Украины будет сухая и солнечная погода.
Ветер будет юго-западный, небольшой или умеренный. Во время грозы возможны сильные порывы.
Киевлянам 24 июля следует ожидать +30...32 °C. Во второй половине дня или к вечеру дождь с грозой более возможен. 25 июля в Киеве жара временно спадет. Дожди пойдут дальше в восточном направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное