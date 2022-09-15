Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .

На Юге Украины 16 сентября температура воздуха будет достигать +25...29 °C, а кое-где в Херсонской области и Крыму - вероятно, до +30 °C. На остальной территории страны максимальная температура воздуха будет составлять +17...22 °C, а на Востоке - до +24 °C.

Периодические дожди будут идти по всей Украине – небольшие, максимум умеренные. В южной части страны будет сухая погода, а вечером 16 сентября будет идти дождь на Запорожье.

Ночью и утром встанут туманы, видимость может снижаться до 300–500 м.

В Киеве синоптик прогнозирует облачную погоду и +18...20°C. Временами возможен небольшой дождь.

В течение 17 и 18 сентября следует ожидать облачную и дождливую погоду. Осадки маловероятны только на Востоке Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb