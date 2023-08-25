Жара до +35°C и грозовые дожди: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"26-27 августа в Украине ожидается +29...+33°C, в воскресенье в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и Закарпатье местами до +35°C", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в восточных областях Украины будет чуть-чуть прохладнее - +25...+29°C.

Где будут дожди

По данным Натальи Диденко, в субботу, 26 августа, локальные дожди с грозами пройдут на Волыни и Ровенщине.

В воскресенье отдельные грозовые дожди вероятны на севере и в центре Украины. Синоптик отмечает, что на остальных территориях можно ожидать сухую погоду.

В столице прогнозируют небольшие осадки

В Киеве предполагается в выходные жаркая погода, около +30°C.

Существенных осадков не стоит ожидать, разве в воскресенье в столице в отдельных районах есть вероятность локального дождя.

Чего ждать на следующей неделе

"В дальнейшем, по неделе следующей, жара в большинстве областей Украины усилится! Осторожно с огнем, потому что начали уже массово жечь ботву", - написала Диденко.

По ее словам, 30 и 31 августа на территории Украины можно ожидать дождя.