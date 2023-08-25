Жара до +35°C и грозовые дожди: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
В выходные, 26 и 27 августа, в Украине ожидается преимущественно жаркая и сухая погода. Однако в некоторых регионах прогнозируются локальные грозовые дожди
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"26-27 августа в Украине ожидается +29...+33°C, в воскресенье в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и Закарпатье местами до +35°C", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в восточных областях Украины будет чуть-чуть прохладнее - +25...+29°C.
Где будут дожди
По данным Натальи Диденко, в субботу, 26 августа, локальные дожди с грозами пройдут на Волыни и Ровенщине.
В воскресенье отдельные грозовые дожди вероятны на севере и в центре Украины. Синоптик отмечает, что на остальных территориях можно ожидать сухую погоду.
В столице прогнозируют небольшие осадки
В Киеве предполагается в выходные жаркая погода, около +30°C.
Существенных осадков не стоит ожидать, разве в воскресенье в столице в отдельных районах есть вероятность локального дождя.
Чего ждать на следующей неделе
"В дальнейшем, по неделе следующей, жара в большинстве областей Украины усилится! Осторожно с огнем, потому что начали уже массово жечь ботву", - написала Диденко.
По ее словам, 30 и 31 августа на территории Украины можно ожидать дождя.
- Ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой , поскольку температура не опустилась ниже +21,2 °С, что превышает предыдущее значение в 2010 году.
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