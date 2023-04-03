Жаловался, что сын чувствует себя украинцем: у священника УПЦ МП на въезде в Киев обнаружили пророссийскую переписку
На въезде в столицу у священника УПЦ Московского патриархата обнаружили переписку, где тот жаловался, что сын чувствует себя украинцем, а Россия для него "ничто"
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
На въезде в Киев пограничники обнаружили у двух мужчин компрометирующие материалы.
У уроженца Луганщины, 1985 года, обнаружили в мессенджере антиукраинскую информацию, а в галерее телефона злоумышленник хранил видео с концерта в поддержку России.
Также во время проверки у 53-летнего священника УПЦ МП обнаружили пророссийскую переписку.
Сообщается, что мужчина уроженец России, но долгое время проживает в Украине.
"Мужчина прятал от пограничников свой загранпаспорт из-за отметок о пересечении границы РФ", - пишут пограничники.
В телефоне злоумышленника были номера операторов страны-спонсора терроризма, переписка пророссийского характера и запросы о поиске информации о выезде в РФ.
Кроме того, в переписке мужчина жалуется, что "его сын, к сожалению, от деда украинцем себя чувствует, Россия для него не место… к сожалению".
Обоих мужчин передали сотрудникам СБУ.
Также 24 марта пограничники задержали священнослужителя, который имел связи с Россией.
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