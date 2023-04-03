Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

На въезде в Киев пограничники обнаружили у двух мужчин компрометирующие материалы.

У уроженца Луганщины, 1985 года, обнаружили в мессенджере антиукраинскую информацию, а в галерее телефона злоумышленник хранил видео с концерта в поддержку России.

Также во время проверки у 53-летнего священника УПЦ МП обнаружили пророссийскую переписку.

Сообщается, что мужчина уроженец России, но долгое время проживает в Украине.

"Мужчина прятал от пограничников свой загранпаспорт из-за отметок о пересечении границы РФ", - пишут пограничники.

В телефоне злоумышленника были номера операторов страны-спонсора терроризма, переписка пророссийского характера и запросы о поиске информации о выезде в РФ.

Кроме того, в переписке мужчина жалуется, что "его сын, к сожалению, от деда украинцем себя чувствует, Россия для него не место… к сожалению".

Обоих мужчин передали сотрудникам СБУ.

Также 24 марта пограничники задержали священнослужителя, который имел связи с Россией.