Жалею, что молчала в 2014 году. Верю, что Украина вернет Крым, - жена Усика

Об этом сообщает " Трибуна ".

Екатерина Усик уверена, что Украина вернет все оккупированные территории.

"Я верю, что Украина все вернет. Включая Крым. Единственное, о чем я сожалею сейчас, что молчала в 2014 году. Очень сожалею", - написала жена Усика.

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