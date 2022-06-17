Жалею, что молчала в 2014 году. Верю, что Украина вернет Крым, - жена Усика
Жена Александра Усика Екатерина сожалеет, что молчала в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым
Об этом сообщает " Трибуна ".
Екатерина Усик уверена, что Украина вернет все оккупированные территории.
"Я верю, что Украина все вернет. Включая Крым. Единственное, о чем я сожалею сейчас, что молчала в 2014 году. Очень сожалею", - написала жена Усика.
- 5 апреля оккупационные власти Крыма решили лишить Александра Усика отличия "За верность долгу".
- Жена Александра Усика заявила, что украинский боксер избегал вопросов о Крыме из-за угроз.
- 5 июня Екатерина Усик заявила об уверенности, что Владимира Путина в детстве били и не любили
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.52
Покупка 34.52Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.98Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное