"Жаль этого путинского остолопа": Ярош заявил, что Кива согласился выдать его спецслужбам РФ за $5 млн

Об этом Ярош написал в Facebook.



"В прошлом году побратимы по оружию из одной государственной силовой структуры специального назначения, в названии которой присутствует буква "А", предупредили меня о том, что российские спецслужбы дают пять миллионов долларов за то, чтобы я живым попал в их руки на территории Эрэфии... Россияне обратились в несколько "учреждений", которые теоретически могли бы провести такую спецоперацию... Вроде, все отказались в связи или с бесперспективностью, или относительной порядочностью. Более того, некоторые эту информацию передал туда - куда надо... В принципе, для меня это была не новость, потому что где-то, как минимум, раз в год подобные попытки происходят с 2014 года... Не раз деэргешки врага нейтрализовывались совместными силами добровольцев, СБУ, МВД... Спасибо за все, ребята! Но на этот раз, после отказа "серьезных структур заниматься Ярошем", по информации из надежных агентурных источников, предложение приняла лиса, дебильноватая и психопатическая "особь" с фамилией на букву "К", - написал Ярош.



Командующий УДА призвал неравнодушных украинцев не трогать Киву, предположив, что его получат спецслужбы РФ.



"По-христиански, жаль мне этого недоразвитого путинского остолопа... PS Хочу призвать Патриотов Украины не отправлять на тот свет этого урода, поскольку слышу о том, что желающих становится все больше... Думаю, за вас это сделают кремлевские спецслужбы, потому что "пять лямов" ему они, точно не простят", - написал Ярош.

Напомним, нардеп Илья Кива заявил, что его исключили из партии ОПЗЖ.

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