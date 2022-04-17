"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому сбили обычной "Иглой": на Харьковщине ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Об этом сообщает Оперативное командование "Восток".

Офицер 93 бригады Холодный Яр по имени Ярослав рассказал, что российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой".

"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка -53. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага успехов не имели", – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что шутят между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 долларов, за которое "заплатили еще за Советов".