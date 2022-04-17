"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому сбили обычной "Иглой": на Харьковщине ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
На Харьковщине защитники из 93 бригады Холодный Яр, сбили российский вертолет Ка-52
Об этом сообщает Оперативное командование "Восток".
Офицер 93 бригады Холодный Яр по имени Ярослав рассказал, что российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой".
"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка -53. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага успехов не имели", – говорится в сообщении.
Военные отмечают, что шутят между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 долларов, за которое "заплатили еще за Советов".
- С 24 февраля по 17 апреля оккупанты потеряли около 20300 военных, 2002 бронемашины, 773 танка, 376 систем артиллерии, 165 самолетов, 146 вертолетов и 148 БПЛА.
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