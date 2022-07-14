English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Жадана наградили премией Анны Арендт за "политическое мышление", писатель назвал большой честью быть украинцем

Жадана наградили премией Анны Арендт за "политическое мышление", писатель назвал большой честью быть украинцем

14 июля, 2022 четверг
22:32
Культура На фото Сергей Жадан

Немецкую премию имени Анны Арендт "за политическое мышление" в этом году получит украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан

Об этом организация сообщила 14 июля.

"Взгляды, которые Сергей Жадан дает своим читателям на украинское общество и то, как он рассказывает о выживании в войне (с 2014 года), уникальны в новейшей европейской общественной литературе. В его книгах читатели узнают, как масса разрушенных людей, травмированных войной и несчастьем, снова и снова растет в солидарности с гражданской энергией. Жадан не просто описывает украинский мир, он помогает понять его, во всем его хаосе, страданиях и человечности", - говорится в заявлении фонда.

Сообщают, что Жадан, кроме литературной деятельности, является "великим гражданином в понимании Арендта, заботящегося об обществе, в котором живет и работает".

Сергей Жадан поблагодарил жюри за награду.

"Могу лишь еще раз повторить, что сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего награды нашим читателям, слушателям и зрителям, то есть миллионам украинцев, своей борьбой, своим сопротивлением, своим ежедневным трудом утверждают в мире Украину. Большая честь быть причастным". к этому народу и к этой культуре. Еще раз всем спасибо", - написал он в facebook.

Награду планируют вручить 2 декабря 2022 в исторической ратуше Бремена.

Премия Анны Арендт присуждается Фондом Генриха Белля в сотрудничестве с городом Бремен, она составляет 10 тысяч евро.

  • 13 марта Академия наук Польши выдвинула украинского писателя и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
  • 12 апреля Сергей Жадан получил Премию Свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера.
  • 13 мая Gazeta Wyborcza избрала человеком года Сергея Жадана.
  • 27 июня Жадан стал лауреатом Премии мира от германских книжников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Харьков
Читайте также:
білорусь солдати лукашенко
13 июля, 2022 среда
Лукашенко решил вступить в войну против Украины, но еще не знает, как это сделать, - боец ВСУ Лапин
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
13 июля, 2022 среда
Использование HIMARS против ПВО противника открывает путь авиации ВСУ. Колонка Сергея Згурца
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
13 июля, 2022 среда
Данилов назвал условие, при котором Украина перестанет воевать с Россией
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.86
    Покупка 35.86
    Продажа 36.88
  • EUR
    Покупка 35.87
    Продажа 37.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
14 июля
22:47
На фото Владимир Зеленский
Россия показала свое отношение и к международному праву, и к Европе, и к цивилизованному миру, - Зеленский об обстреле Винницы
22:29
Канада одобрила вакцину Moderna для прививки от COVID-19 младенцев и детей
22:19
Эксклюзив
евро
Евро ослабляется по понятным причинам, - замглавы Совета Нацбанка
22:09
На Херсонщине ВСУ освободили 44 населенных пункта, - ОВА
22:08
Ракетный обстрел Винницы Россией: количество погибших возросло до 23 человек, из них трое - дети
21:54
"К сожалению, всего две..." Военные показали остатки ракет, которые сбили сегодня над Винничиной 14 июля
21:42
Эксклюзив
Турецкие власти снова допустили разгрузку судов с выключенными системами идентификации, - журналистка Яресько
21:39
Цена нефти в мире впервые упала ниже уровня 24 февраля
21:37
Россияне обстреляли Николаевщину, горят поля пшеницы
21:18
Обновлено
Премьер-министр Италии Драги подал в отставку, но президент страны Матарелла ее не принял
21:06
Эксклюзив
Оружие, поставляемое партнерами в Украину, под контролем США, — эксперт Defense Express Рябых
20:54
Убытки Ирпеня от войны оценивают более чем в $900 млн
20:52
После обстрела Винницы: посольство США просит своих граждан уезжать из Украины
20:34
"Удар по военному объекту". Представитель России при ООН прокомментировал ракетные обстрелы Винницы
20:20
Китай планирует отменить запрет на импорт угля из Австралии, – Bloomberg
19:54
ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении, - Генштаб
19:53
Эксклюзив
Гуляйполе находится на линии фронта и ежедневно обстреливается, — председатель территориальной гроомады Ярмак
19:51
Глава МИД Бельгии Софи Вильмес подала в отставку
19:43
Трамп
Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году
19:40
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку
19:30
Счета за отопление в Германии возрастут втрое из-за сокращения импорта российского газа, - регулятор
19:28
"Обменный фонд" оружия для Украины. В Германии модернизировали 30 БМП Marder, всего в планах 100 машин
19:27
Бабин Яр
В Киеве создадут военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр
19:27
Беларусь разрешила контрабанду подсанкционных товаров через свои границы
19:21
На фото Вооруженные силы Украины
На Харьковщине ВСУ и Нацгвардия уничтожили российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов
19:16
Эксклюзив
Российская ПВО дырявая и ничего не может поделать с ракетами HIMARS, - военный эксперт Селезнев
19:14
Последствия обстрела в Виннице
"Не ошибка, а утверждена военная стратегия": Подоляк об ударах РФ по Виннице, Кременчугу, Часовому Яру и Харькову
19:00
На Николаевщине уничтожен пункт управления и склад боеприпасов оккупантов, - ОК "Юг"
18:49
Центрэнерго
Двух экс-чиновников Центрэнерго подозревают в растрате более 5,3 млн грн
18:43
Эксклюзив
Ракетный удар по Виннице унес жизни 22 человек, 115 ранены, - городской голова Моргунов
18:41
В Мариуполе не хватает лекарств: под особой угрозой онкобольные, больные туберкулезом и сахарным диабетом
18:33
Завод "Сателлит" в Мариуполе подожгли партизаны, – советник мэра
18:26
Под Киевом отремонтировали мост через реку Ирпень
18:25
США и Израиль подписали совместное обязательство по блокированию ядерной программы Ирана
18:17
В Британии прошел второй тур выборов премьер-министра. Кандидатов стало меньше
18:00
В Посольстве США в Украине прокомментировали ракетный удар по Виннице
17:53
ЕС планирует импорт газа из Азербайджана, в обход России
17:52
Лина Костенко получила высшую награду Франции
17:49
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
17:47
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским воинам и родным Героев Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV