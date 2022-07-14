Жадана наградили премией Анны Арендт за "политическое мышление", писатель назвал большой честью быть украинцем

Об этом организация сообщила 14 июля.

"Взгляды, которые Сергей Жадан дает своим читателям на украинское общество и то, как он рассказывает о выживании в войне (с 2014 года), уникальны в новейшей европейской общественной литературе. В его книгах читатели узнают, как масса разрушенных людей, травмированных войной и несчастьем, снова и снова растет в солидарности с гражданской энергией. Жадан не просто описывает украинский мир, он помогает понять его, во всем его хаосе, страданиях и человечности", - говорится в заявлении фонда.

Сообщают, что Жадан, кроме литературной деятельности, является "великим гражданином в понимании Арендта, заботящегося об обществе, в котором живет и работает".

Сергей Жадан поблагодарил жюри за награду.

"Могу лишь еще раз повторить, что сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего награды нашим читателям, слушателям и зрителям, то есть миллионам украинцев, своей борьбой, своим сопротивлением, своим ежедневным трудом утверждают в мире Украину. Большая честь быть причастным". к этому народу и к этой культуре. Еще раз всем спасибо", - написал он в facebook.

Награду планируют вручить 2 декабря 2022 в исторической ратуше Бремена.

Премия Анны Арендт присуждается Фондом Генриха Белля в сотрудничестве с городом Бремен, она составляет 10 тысяч евро.

13 марта Академия наук Польши выдвинула украинского писателя и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

12 апреля Сергей Жадан получил Премию Свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера.

13 мая Gazeta Wyborcza избрала человеком года Сергея Жадана.

27 июня Жадан стал лауреатом Премии мира от германских книжников.

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