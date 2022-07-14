Жадана наградили премией Анны Арендт за "политическое мышление", писатель назвал большой честью быть украинцем
Немецкую премию имени Анны Арендт "за политическое мышление" в этом году получит украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан
Об этом организация сообщила 14 июля.
"Взгляды, которые Сергей Жадан дает своим читателям на украинское общество и то, как он рассказывает о выживании в войне (с 2014 года), уникальны в новейшей европейской общественной литературе. В его книгах читатели узнают, как масса разрушенных людей, травмированных войной и несчастьем, снова и снова растет в солидарности с гражданской энергией. Жадан не просто описывает украинский мир, он помогает понять его, во всем его хаосе, страданиях и человечности", - говорится в заявлении фонда.
Сообщают, что Жадан, кроме литературной деятельности, является "великим гражданином в понимании Арендта, заботящегося об обществе, в котором живет и работает".
Сергей Жадан поблагодарил жюри за награду.
"Могу лишь еще раз повторить, что сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего награды нашим читателям, слушателям и зрителям, то есть миллионам украинцев, своей борьбой, своим сопротивлением, своим ежедневным трудом утверждают в мире Украину. Большая честь быть причастным". к этому народу и к этой культуре. Еще раз всем спасибо", - написал он в facebook.
Награду планируют вручить 2 декабря 2022 в исторической ратуше Бремена.
Премия Анны Арендт присуждается Фондом Генриха Белля в сотрудничестве с городом Бремен, она составляет 10 тысяч евро.
- 13 марта Академия наук Польши выдвинула украинского писателя и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
- 12 апреля Сергей Жадан получил Премию Свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера.
- 13 мая Gazeta Wyborcza избрала человеком года Сергея Жадана.
- 27 июня Жадан стал лауреатом Премии мира от германских книжников.
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